Белорусы стали чаще нести деньги в банки надолго - Нацбанк

Опубликовано: 30.09.2025 19:07 , Обновлено: 30.09.2025

В пресс-службе Национального банка Беларуси заявили, что белорусы в августе стали чаще класть деньги в банки на долгосрочные ещё и безотзывные депозиты.

“В августе такими были более половины (57%) всех новых рублевых вкладов. Годом ранее - 48,9%”, - похвалились в Нацбанке. При этом там отметили, что общая из сумма безотзывных вкладов достигла 5,1 млрд рублей, увеличившись за год на 63,7%.

Срочные вклады все равно пока значительно опережают долгосрочные. Их общая сумма составила 13,4 млрд рублей. С начала года она выросла на 23,5%, за август - на 2,6%, утверждают в Нацбанке.

Такое поведение белорусов главном банке Беларуси объяснили “привлекательными процентными ставками”. По подсчётам Нацбанка, в августе 2025 года средняя ставка по новым долгосрочным вкладам составила 15% годовых, в то время как по всем депозитам была 12,4% годовых.

В Нацбанке также похвалились, что у белорусов растет интерес ко вкладам в национальной валюте. Там сообщили, что год назад они составляли 55,5% от всех вкладов, а на 1 сентября 2025 года достигли 64%.