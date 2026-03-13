Белорусы стали чаще брать кредиты. На что?

Опубликовано: 13.03.2026 13:16 , Обновлено: 13.03.2026

В Нацбанке (Национальном банке Республики Беларусь) сообщили, что наблюдают рост кредитов, причем в последний месяц он ускорился. Если в 2025 году объем кредитов вырос на 10 %, то в январе - феврале — уже почти на 15 %.

«За два месяца у нас, я бы сказал, умеренные темпы роста кредитования, в принципе мы на это и рассчитывали. По тем видам кредитов, например, которые преимущественно тратились на покупку импорта, они, конечно, темпы сократили, с учетом того, что процентные ставки немножко подросли, в том числе и благодаря нашим решениям. Но здесь такой явный тренд прослеживается, сейчас это рост кредитов на покупку товаров отечественного производства», — заявил зампред правления Нацбанка Андрей Картун.

По его словам, росту кредитования способствовала «рекомендация» Нацбанка всем коммерческим банкам внедрить продукты для активизации спроса на товары белорусского производства.

«Раньше, если помните, наверное, один или два банка были задействованы в определенных программах на народные товары. Сегодня уже, мы скажем так, мы рекомендовали банкам иметь в своем портфеле такие кредиты. Если не все, то большинство банков предлагают кредиты на отечественные товары. И, в принципе, рост мы за месяц увидим уже порядка 70% в годовом выражении», — рассказал Картун по итогам февраля.

По данным Нацбанка, преимущественно растут рублевые кредиты, а валютная составляющая, наоборот, замедляется.