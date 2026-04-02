Белорусы побили рекорды по вкладам. У кого на счетах по 30 000 рублей
Национальный банк Беларуси представил новый аналитический обзор «Знай своего клиента». В нем сведены вместе цифры вкладов белорусов и основные тенденции в банковском секторе и его работе с физлицами. Согласно данным главного банка страны, в среднем у вкладчиков на счетах порядка 19 тыс рублей.
Данные составлены по итогам IV квартала 2025 года. В Нацбанке рассказали, что на фоне быстрых темпов роста рублевых накоплений наметился значительный разрыв в суммах депозитов между разными возрастными группами, а также между женщинами и мужчинами.
У кого самые крупные вклады?
Согласно отчету Нацбанка, наиболее обеспеченными вкладчиками в Беларуси остаются мужчины в возрасте от 46 до 63 лет . Средний размер их вкладов достиг 29,3 тыс. рублей . Для сравнения, общее средняя сумма на одного вкладчика - 19,1 тыс. рублей.
Несмотря на то что мужчины лидируют по средним суммам, чаще идут в банк с деньгами женщины:
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Женщины составляют 67,2% от всех вкладчиков.
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Число женщин-вкладчиков на 1 января 2026 года составило 793 тыс. человек.
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Сумма всех банковских депозитов белорусок достигла 13,7 млрд рублей, увеличившись за квартал на 4,4%. В то же время, вклады мужчин составили 8,8 млрд рублей.
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Больше всего отравили на депозиты среди женщин (39,6%) представительницы пенсионного возраста ( **64 года и старше