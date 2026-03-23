Белорусы перевели на 40% больше валюты за границу. А сколько получили?

Опубликовано: 23.03.2026 12:31 , Обновлено: 23.03.2026

Согласно данным Национального банка Беларуси, в 2025 году значительно нарастили сумму переводов за границу - общий объем вырос на 40%. Фактически можно говорить о настоящем буме по выводу средств за рубеж.

Причем темпы роста исходящих финансовых потоков в несколько раз опередили динамику поступлений из-за границы.

Переводы «оттуда»

Судя по отчетности национального регулятора, за прошлый год в страну поступило 291 тысяча денежных переводов, что на 2% меньше, чем годом ранее. Тем не менее, общая сумма транзакций в Беларусь в долларовом эквиваленте (пересчет валют по рыночному курсу) показала рост на 11%, достигнув отметки в $159,5 млн. Таким образом «средний чек» одного перевода из-за границы составил $548, что на 14% больше показателей 2024 года.









При этом валютные предпочтения тех, кто присылает деньги в Беларусь оставались прежними:

Доллары США — 74% от общего объема средств;

Евро — 13%;

Российские рубли — 11%;

Белорусские рубли — всего 2%.

Вывод денег бьёт рекорды

В то же время объемы исходящих переводов показали куда более агрессивную динамику. Общая сумма денег, отправленных белорусами за границу, подскочила сразу на 40%, составив $105,9 млн. При этом количество самих операций выросло не так значительно — на 12% (до 157 тысяч). Естественно, это отразилось и на среднем размере перевода: теперь он составляет $674, увеличившись за год на четверть.

При этом в исходящих переводах российский рубль стали использовать чаще. Если по общей сумме переводов он подедил лидерство с долларом, то по количеству транзакций стал абсолютным фаворитом. По данным Национального банка, «структура денежных переводов в разрезе валют» при отправке из страны выглядит следующим образом:

Валюта Доля по количеству переводов (%) Доля по сумме переводов (%) Российские рубли 64% 47% Доллары США 30% 47% Евро 4% 3% Белорусские рубли 2% 3%

Разбежка в долях российского рубля (64% по количеству и лишь 47% по сумме) может быть объяснена большим числом мелких бытовых переводов в сторону России. В то же время долларовые переводы из Беларуси за границу хотя и были реже, но зато стали более «весомыми». Как минимум в два раза крупнее рублевых в эквиваленте.

При этом, несмотря на внушительный рост исходящих платежей, белорусы по-прежнему остались «чистыми получателеми». В Беларусь пришло на $53,6 млн больше, чем ушло.

[inf]Также стоит помнить, что опубликованные данные включают статистику систем денежных переводов, но не включают прямые межбанковские транзакции по счетам.[/inf]