Белорусским банкам "запретили" сканировать паспорта клиентов

Опубликовано: 13.03.2026 15:14 , Обновлено: 13.03.2026

Национальный центр защиты персональных данных (НЦЗПД) "запретил" белорусским банкам сканировать паспорта своих клиентов по умолчанию. Запрет, впрочем, не категоричный - сделать скан или ксерокопию паспорта сотрудники банка могут, но прежде обязаны соблюсти строгую процедуру.

Как пояснили в НЦЗПД, белорусские банки вправе (и даже обязаны) требовать от своих клиентов паспорт для идентификации личности. Это, в частности, является прямым требованием белорусского законодательства по противодействию отмыванию доходов.

Более того, чтобы провести такую идентификационную проверку, банку не требуется согласие клиента - это считается “обработкой” ваших персональных данных.

А вот если банку требуется ксеокопия, скан или фото вашего паспорта, на это ему потребуется ваше прямое согласие - сделать это самовольно, без вашего одобрения банковский сотрудник не вправе. Это чётко прописано в специализированной Инструкции Национального банка Беларуси.

Кстати, на днях “Беларусбанк” объявил о внедрении технологии лицевой биометрии, которая позволяет подтверждать личность клиентов без предъявления паспорта или другого идентификационного документа. По биометрической аутентификации в банке теперь можно совершать операции по вкладам, текущим счетам, делать платежи и переводы в отделениях банка.

Впрочем, для такого метода идентификации клиенту придётся как минимум раз явиться в банк с документом, удостоверяющим личность, пройти определённую процедуру регистрации и опять же - подписать согласие на обработку своих персональных данных и сдачу биометрического образца.