Белорусский завод "Луч" выпустил часы по цене 1524 рубля. В честь кого?

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Опубликовано: 28.10.2024 15:41 , Обновлено: 28.10.2024

Минский часовой завод "Луч" выпустил серию часов в честь белорусского хоккеиста Руслана Салея. Производитель предупредил, что коллекция лимитированная, а стоят часы 1524 рубля.

Их выпуск приурочили к 50-летию со дня рождения Салея (2 ноября 1974 года). Сделаны часы из хромированного металла (есть в черном и серебряном цветах). На лицевой стороне - символичный 24-часовой циферблат в виде ледовой арены и четыре стрелки от “невероятно точного механизма Miyota 9075”, рассказал производитель.

Фото: luch.by

Фото: luch.by

Сегодня, 28 октября, стартовал предзаказ часов. Их водонепроницаемость - 5 бар, корпус сделан из нержавеющей стали.

Фото: luch.by

А старт продаж запланировали на 2 ноября (как в интернет-магазине, так и в обычных).

Руслан Салей

[info_b]Руслан Салей - участник 3 Олимпийских игр, 8 чемпионатов мира, чемпион Беларуси, финалист Кубка Стэнли, заслуженный мастер спорта Республики Беларусь (2002). Салей стал первым членом Зала хоккейной славы Международной федерации хоккея. Провел более тысячи матчей в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), Межнациональной хоккейной лиге (МХЛ) и национальной сборной. Погиб в 36 лет 7 сентября 2011 года в авиакатастрофе вместе с командой ярославского «Локомотива», за которую тогда выступал. [/info_b]