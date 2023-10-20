Белорусский «Сбер Банк» запретил клиентам с 1 ноября пополнять счета в «Мире Танков». Но есть нюанс

Опубликовано: 20.10.2023 12:36 , Обновлено: 20.10.2023

Белорусский "Сбер Банк" в пятницу, 20 октября, сообщил о прекращении приема платежей посредством ЕРИП в пользу услуг "Мир Танков" и "Мир Кораблей". Узнали, как теперь белорусским геймерам можно будет оплатить игровое "золото" и преумную технику.

До 1 ноября пополнить счёт в игровом аккаунте в «Мире Танков» или«Мире Кораблей» геймеры могут через информационную систему единого расчетного и информационного пространства (ЕРИП), выбрав в каталоге следующий путь:

[info_b]Интернет-магазины/сервисы → Игры, социальные сети → А-Я Кириллические домены → «М»[/info_b]

С 1 ноября клиенты “Сбер Банка” будут лишены такой возможности и им придётся искать другие пути, как пополнить счёт игрового аккаунта. С чем связано это решение, в “Сбер Банке” не сообщили, равно как и то, можно ли будет воспользоваться картами банка, чтобы пополнить баланс через сайт. Уточнять все вопросы, возникающие по оплате, в банке предложили по круглосуточному номеру телефона Центра клиентской поддержки: 5-148-148.

Отметим, что на сайте самой игровой платформы указано, что приобрести игровую валюту можно прямо с сайта премиум-магазина как минимум двумя способами:

расплатившись банковской картой (впрочем, как утверждают сами игроки, платежи проходят далеко не по всем картам);

воспользовавшись сервисом ЮMoney (российский сервис электронных платежей).

Кроме того, некоторые мобильные операторы в Беларуси также дают возможность пополнить игровой баланс World of Tanks с мобильного счёта - для этого достаточно отправить СМС-сообщение на короткой номер.