Белорусский «Сбер Банк» прокомментировал попадание под санкции ЕС — «С уверенностью заявляем»

Опубликовано: 25.10.2025 08:41 , Обновлено: 25.10.2025

Пресс-служба банка «Сбер Банк», который работает в Беларуси, заявила, что юристы банка изучили документы Евросоюза, в которых говорится о введении санкций против банка.

Там утверждают, что «попадание белорусского «Сбера» в новый санкционный пакет ЕС не окажет никакого влияния на обслуживание клиентов».

При этом в банке не уточнили, смогут ли клиенты проводить платежи за границу со своих карт или расплачиваться ими в поездках за рубежом. Зато в пресс-службе заверили, что «Сбер Банк» (Беларусь) продолжает работать в “обычном режиме”.

Ранее с обращением к своим клиентам выступил белорусский «Альфа-Банк», который тоже оказался в черном списке Евросоюза. Правда, там просто пообещали держать в курсе белорусов, что будет дальше.