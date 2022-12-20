Белорусский рубль резко упал по отношению к доллару, евро и юаню

Опубликовано: 20.12.2022 13:43 , Обновлено: 20.12.2022

На торгах Белорусской валютно-фондовой биржи 20 декабря белорусский рубль резко упал к доллару, евро и юаню.

Доллар подорожал до максимума почти за 5,5 месяцев, евро подскочил до максимума почти за 8 месяцев, пишут аналитики banki24.by. А вот российский рубль упал на минимум за 7 месяцев.

По итогам валютных торгов на БВФБ на 20 декабря, ситуация следующая:

USD: 2,6595 +0,0674 (+2,60%);

EUR: 2,8119 +0,0819 (+3,00%);

RUB: 3,8590 −0,0744 (−1,89%);

CNY: 3,8151 +0,1387 (+3,77%).

Кстати, на Московской бирже 20 декабря также произошло заметное ослабление российского рубля к доллару и евро.

Днем ранее курс российского рубля упал до минимума за полгода. Как отметили эксперты Интерфакс-ЦЭА, рубль активно дешевеет к доллару и евро после введения новых антироссийских санкций и в ожидании новостей о «потолке» цен на российский газ, который днем будут обсуждать министры энергетики государств-членов Евросоюза. В случае согласования механизм планируется активировать с 1 января 2023 года.