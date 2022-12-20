Белорусский рубль резко упал по отношению к доллару, евро и юаню
На торгах Белорусской валютно-фондовой биржи 20 декабря белорусский рубль резко упал к доллару, евро и юаню.
Доллар подорожал до максимума почти за 5,5 месяцев, евро подскочил до максимума почти за 8 месяцев, пишут аналитики banki24.by. А вот российский рубль упал на минимум за 7 месяцев.
По итогам валютных торгов на БВФБ на 20 декабря, ситуация следующая:
- USD: 2,6595 +0,0674 (+2,60%);
- EUR: 2,8119 +0,0819 (+3,00%);
- RUB: 3,8590 −0,0744 (−1,89%);
- CNY: 3,8151 +0,1387 (+3,77%).
Кстати, на Московской бирже 20 декабря также произошло заметное ослабление российского рубля к доллару и евро.
Днем ранее курс российского рубля упал до минимума за полгода. Как отметили эксперты Интерфакс-ЦЭА, рубль активно дешевеет к доллару и евро после введения новых антироссийских санкций и в ожидании новостей о «потолке» цен на российский газ, который днем будут обсуждать министры энергетики государств-членов Евросоюза. В случае согласования механизм планируется активировать с 1 января 2023 года.