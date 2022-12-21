Белорусский рубль продолжил падать 21 декабря
На торгах Белорусской валютно-фондовой биржи 21 декабря белорусский рубль снова упал к доллару, евро и юаню.
Как подсчитали аналитики banki24.by, доллар «взобрался на максимум» за 167 дней (более 5,5 мес.), евро подорожал до максимума за 8 месяцев.
А вот российский рубль упал на минимум почти за 7,5 месяцев.
По итогам валютных торгов на БВФБ на 21 декабря, ситуация следующая:
- USD: 2,6925 +0,0330 (+1,24%);
- EUR: 2,8654 +0,0535 (+1,90%);
- RUB: 3,8281 −0,0309 (−0,80%);
- CNY: 3,8583 +0,0432 (+1,13%).
Кстати, на Московской бирже 21 декабря российский рубль также продолжил падать, а китайский юань — расти. Эксперты «Интерфакс-ЦЭА» выразили мнение, что «рубль продолжает отыгрывать новостную повестку на санкционную тематику». Кроме того, введение ЕС лимита цен на газ может привести к снижению экспортных нефтегазовых доходов и ухудшению показателей внешнеторгового баланса.
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