Белорусский производитель трикотажа объявил 60%-скидки. Где искать майки по 1,34 рубля?

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Опубликовано: 24.10.2025 10:05 , Обновлено: 24.10.2025

Жодинский производитель трикотажных изделий "Світанак" объявил распродажу с полной ликвидацией некоторых коллекций. Скидки по отдельным позициям доходят до 60%. Изучили акционные цены и узнали, куда отправиться на выходные за выгодными покупками.

Распродажу с 60%-ными скидками “Світанак” объявил во всех своих фирменных магазинах. Их по всей Беларуси - десятки, в одном только Минске фирменная сеть производителя насчитывает 13 точек.

[inf]Адреса всех фирменных магазинов сети можно найти на сайте производителя по ссылке.[/inf]

В компании пояснили, что строгих временных рамок у нынешней акции нет - она будет проводиться до полной распродажи акционного товара. В ассортименте акции, судя по роликам, выложенным на официальной страничке производителя в TikTok, можно отыскать товары для всей семьи из коллекций прошлых лет. Вот лишь несколько позиций с внушительными скидками:

детские маечки на мальчиков - от 1,34 рубля,

майки для девочек - от 1,75 рубля,

трикотажные комбинезоны и ползунки для малышей - от 3,86 рублей,

тёплые комплекты с начесом для малышей - от 7 рублей,

тёплые детские пижамы с начесом - от 9,74 рубля,

тёплые детские халаты - от 12,2 рубля,

женские ночные сорочки - от 12,9 рубля,

женские майки - от 13 рублей,

мужские свитера - от 25 рублей.

Кстати, это не единственный белорусский производитель одежды, который в октябре объявил скидки на свою продукцию. Так, одежду и белье для мужчин и женщин другой торговой марки - MARK FORMELLE -до конца месяца можно приобрести со скидкой в 20% в столичном ГУМе, а столичном универмаге “Беларусь”, весь октябрь действует такая же 20%-ная скидка на акционный ассортимент носочно-чулочных изделий от Conte и на детский и подростковые ассортимент одежды марки Truvor .