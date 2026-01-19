Белорусский банк запустил пополнение Roblox, PlayStation и других "зарубежных игр" без комиссий

Опубликовано: 19.01.2026 15:07 , Обновлено: 19.01.2026

Белорусский Статусбанк объявил о запуске многими жителями страны долгожданного сервиса для пополнения зарубежных игровых платформ и даже оплаты сотовой связи за границей.

«Сколько вы уже переплатили, просто пополняя баланс в Steam или PlayStation? Считаем, с сегодняшнего дня можно ставить ноль», — претенциозно пообещали в Статусбанке.

По заверениям компании, пополнение зарубежных сервисов и игр без комиссии будет работать для всех популярных игровых платформ и мобильной связи в 10+ странах.

Пополнять балансы из Беларуси можно будет в приложении банка круглые сутки все дни недели. Как быстро будет проходить платежи, в банке не уточнили.

«Все транзакции по пополнению игровых кошельков (Xbox Game Pass Ultimate, PlayStation Store, Roblox и др.) и мобильной связи осуществляются без дополнительных платежей. Вы платите только нужную сумму», — зато пообещали в банке.

Полный список всех игровых сервисов, которые банк позволит пополнять без комиссий, доступен по [link href=“https://stbank.by/upload/files/documents/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA%20%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2_%D0%B8%D0%B3%D1%80.pdf” target=“_blank” rel=“nofollow noopener”] ссылке [/link].