Белорусский банк запустил консультанта на базе ИИ, который распознает эмоции

Опубликовано: 19.01.2026 14:35 , Обновлено: 19.01.2026

Один из крупнейших белорусских банков — «Альфа-Банк» — сообщил, что запустил чат-бот для поддержки клиентов, который работает на базе искусственного интеллекта.

В банке не уточнили, какую модель нейросети взяли за основу своего нового консультанта. Зато заверили, что помощник будет общаться естественным языком и отвечать меньше чем за минуту.

“AI чат-бот работает не по шаблонам, в его основе — генеративная модель. Он формирует ответ под конкретную ситуацию, используя ту же базу знаний, что и сотрудники”, — пообещали в Альфа-Банке.

Что касается тона общения, то пообещали разговор «без официоза» и с учётом эмоций клиентов банка, чтобы это ни значило.

“Его задача — вникнуть и дать точный спокойный ответ”, — говорится в сообщении банка.

При этом виртуальный помощник на основе ИИ (искусственного интеллекта) будет отвечать только по темам, где его качество стабильно высокое.