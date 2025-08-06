Белорусский банк привязал проценты по вкладам к ставке Центробанка России

Опубликовано: 06.08.2025 10:16 , Обновлено: 06.08.2025

Один из крупнейших банков Беларуси - ВТБ (Беларусь) - сообщил, что запустил новые виды вкладов в российских рублях. При этом проценты по депозитам ВТБ привязал к ключевой ставке Центробанка России, в не Нацбанка Беларуси.

В банке пообещали, что максимальный доход на данный момент составит 13,8% годовых, но будет зависеть от решений Центробанка соседней страны, так как ставка плавающая.

По вкладам “Ключевой” и «Ключевой онлайн» белорусским клиентам разрешили выбирать срок депозита от 35 дней до 3 лет. При этом минимально можно будет положить на старте 6 тысяч российских рублей при оформлении в офисе и 3 тысячи при открытии депозита онлайн.

Проценты пообещали выплачивать ежемесячно на вклад (капитализируются) или на отдельный счет.

Кстати, Совет директоров Центробанка РФ 25 июля 2025 года решил снизить ключевую ставку до 18% годовых, что значит, что доходность по предлагаемым вкладам в ВТБ (Беларусь) ниже ключевой ставки примерно на 4%.

Для сравнения, в той же России, по данным banku.ru, ставки колеблются в среднем в пределах 16%-19%, хотя есть примеры и 11%.

Также, согласно базовому сценарию Центробанка, средний размер ключевой ставки до конца 2025 года предполагают в диапазоне 18,8–19,6% годовых. А вот в 2026-м - 12,0–13,0%.