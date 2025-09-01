Белорусский банк посоветовал клиентам, забывшим PIN-код, обращаться к Полине. Кто это?

Опубликовано: 01.09.2025 15:46 , Обновлено: 01.09.2025

«Белгазпромбанк» предложил своим клиентам новый способ восстановить забытый PIN-код от банковской карты — с помощью голосового помощника по имени Полина. Журналисты Telegraf.news изучили, как это работает и какие опции есть у клиентов других белорусских банков в подобной ситуации.

Чтобы восстановить PIN-код в « Белгазпромбанке », теперь достаточно позвонить в контакт-центр с мобильного номера, который привязан к счету клиента. После запроса (например, «забыл PIN-код») Полина попросит назвать последние шесть цифр номера карты и кодовое слово.

Если всё верно, новый PIN-код Полина пришлёт в СМС-сообщении. Правда, банк уточнил, что услуга недоступна для карт, PIN-код которых был получен в конверте или изменён владельцем самостоятельно. При этом смена кода в банкомате этого банка стоит 2 рубля.

Что у других?

Посмотрели, что могут сделать клиенты некоторых других банков Беларуси в аналогичной ситуации. Что касается стоимости услуги, то нужно сделать оговорку, что в некоторых пакетах решений она может быть бесплатной.

У « Беларусбанка » можно сгенерировать новый PIN-код прямо в мобильном приложении. Услуга стоит 2,5 рубля. Если же обратиться в отделение, то это обойдётся уже в 5 рублей, а в инфокиоске — в 4 рубля.

В « МТБанке » тоже есть голосовой помощник, но зовут её Мария. Позвонив в контакт-центр, можно также получить новый PIN. Кроме того, код можно бесплатно сменить самостоятельно через интернет-банкинг или мобильное приложение. А вот смена кода в банкомате МТБанка стоит 5 рублей.

« Белагропромбанк » тоже позволил получить новый PIN-код через мобильное приложение, это обойдётся в 3 рубля. Столько же будет стоить услуга в отделении банка. Смена PIN-кода в банкомате этого финучреждения спишет со счёта 5 рублей.

У « Альфа Банка », в свою очередь, нашлась интересная опция — количество неудачных попыток ввода PIN можно обнулить. Для этого нужно зайти в мобильное приложение или интернет-банкинг. Если вспомнить код не удастся, в банке посоветовали получить новый код или заблокировать карту и выпустить новую.

Банк отдельно предупредил, что если клиент просто забыл код, то эта услуга ему не подходит. Сменить ПИН в банкомате на новый не получится — эта функция доступна только для тех, кто помнит старую комбинацию.