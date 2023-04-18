Белорусских ремесленников обязали явиться в исполкомы до 1 июля. В МНС объяснили почему

Опубликовано: 18.04.2023 10:12 , Обновлено: 18.04.2023

Белорусским ремесленникам до 1 июля нужно будет получить в местных органах власти официальное подтверждение своего статуса, чтобы продолжить пользоваться налоговыми преференциями. Это предусмотрено поправками, внесенными в Налоговый кодекс в этом году, пояснили в Мингорисполкоме.

В настоящее время белорусы платят за осуществление ремесленной деятельности по 6 рублей в месяц. Для этого им лишь нужно встать на учет в налоговой, оплатить ежемесячный сбор и направить в налоговую уведомление с указанием даты начала осуществления ремесленной деятельности.

С 1 июля к этому алгоритму действий добавится ещё один шаг - обращение в исполком за подтверждением своего вида деятельности. Тем, кто не сможет подтвердить, что действительно занимается заявленным ремеслом, придётся перейти на другую форму уплаты налога. В частности, в Министерстве по налогам и сборам им предложили уплачивать налог на профдоход.

При Мингорисполкоме уже создали комиссии по подтверждению ремесленного статуса, рассказала первый зампредседателя Мингорисполкома Надежда Лазаревич. Она сообщила, что на данный момент в Минске зарегистрировано порядка 13 тыс. ремесленников. Подтвердить свой статус они могут, обратившись в свою районную администрацию, передает БелТА.

“Мы должны отработать программу и подтвердить, что он действительно является ремесленником. Только после этого он может платить, как и платил, ремесленный сбор. Если у него подтверждения нет, он переходит на другую базовую ставку”, - пояснила Лазаревич.

В Мингорисполкоме пообещали ремесленникам на месяц бесплатно выделить места для выставок

Для того, чтобы облегчить эту процедуру ремесленникам, в Мингорисполкоме решили объявить грядущий май - месяцем ремесленников. В разных районах города пообещали выделить места, где ремесленники смогут в мае в выходные бесплатно разместить свои творческие изделия.

Городская администрация пообещала создать комиссии, которые в рамках этих выставок ознакомятся с ремесленниками и создадут реестр тех, кто смог “показать и доказать своей продукцией, что они действительно являются ремесленниками”. По ним у исполкомов, по словам Лазаревич, “будут минимальные вопросы при просьбе подтверждения их ремесленного статуса”.

В Мингорисполкоме также сообщили, что в данные комиссии могут войти сотрудники профильного управления Министерства культуры.

“При их участии будет гораздо проще и легче разобраться, что является ремеслом, а что экономической деятельностью”, - пояснила Лазаревич.