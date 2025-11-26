Белорусских егерей лишили основных обязанностей, но пообещали "серьезное материальное стимулирование"

Опубликовано: 26.11.2025 08:32 , Обновлено: 26.11.2025

Белорусских егерей ждут серьёзные изменения в работе с 1 января 2026 года. Об этом предупредил председатель Белорусского общества охотников и рыболовов (БООР) Игорь Шуневич на ХХII съезде организации. Он объяснил, каких обязанностей лишат егерей с нового года и пообещал подчинённым "серьезное материальное стимулирование".

В своём выступлении Шуневич посетовал на то, что сегодня работа БООР “не даёт ожидаемого результата” и возложил за это ответственность на нижнее звено организации – охотничьи хозяйства. Поэтому, по словам Шуневича, зону ответственности “среднестатистического егеря”, который сегодня, по сути, руководит организацией охоты в Беларуси, решили кардинально пересмотреть.

Шуневича не устроило то, что именно егерь в нынешних условиях принимает решение, когда и для кого организовать охоту и куда направить полученные деньги. В этом руководитель БООР усмотрел “главный системный изъян последних десятилетий” и пообещал “приложить все силы, весь свой опыт и знания, чтобы этот изъян ликвидировать полностью и бесповоротно”.

“Сегодняшняя система порождает безответственность на всех уровнях, ведёт к материальным убыткам, влечет многочисленные жалобы охотников, имиджевые издержки и потери. Таких примеров десятки”, – посетовал Шуневич.

“Корнем всех бед” руководитель БООР назвал то, что сегодня “деньги идут мимо кассы”, а егеря “прикрывают” нарушения, “размазывая” ответственность. Но уже со следующего календарного года, по словам главы БООР, охота в Беларуси будет организована по-другому. Основные организационные вопросы будут решать руководители, а функции егеря будут сводиться исключительно к исполнению распоряжений.

В числе ключевых изменений для белорусских егерей в БООР назвали следующие:

У егеря больше не будет личной клиентской базы.

Егеря лишат права по собственному усмотрению приглашать охотников, договариваться о встречах и принимать от них плату за охоту.

Егеря лишат права определять, где и когда будет проводиться охота.

Егерю будут давать четкое производственное задание, оформленные документы, путёвки и топливо по талонам или карточкам его непосредственный руководитель (старший егерь, охотовед или председатель районной структуры).

Всё общение с охотниками по организации коллективных охот, сбор денег, выдача путевок перекладывают на районные и межрайонные структуры, на охотоведов и председателей.

Шуневич подчеркнул, что все эти пункты будут оформлены единым нормативным документом, обязательным для исполнения для всех егерей, а их несоблюдение будет рассматриваться как “грубое нарушение трудовой дисциплины”.

При этом он пообещал “серьезное материальное стимулирование” тем егерям, которые “честно перейдут на новую систему” и будут “качественно выполнять только свою прямую работу”, а также приносить доход организации в целом, а не только себе в карман. Шуневич пообещал членам организации прозрачную систему премий и надбавок, но напомнил о том, что БООР остаётся общественной организацией, а не коммерческой структурой, поэтому личный заработок призвал считать не главным приоритетом.

Напомним, ещё в феврале 2023 года Президентом Республики Беларусь подписал указ №35, который предусматривает реорганизацию Белорусского общества охотников и рыболовов. Она была намечена на 2023-2025 годы и заключалась в присоединении районных организационных структур к соответствующим областным структурам или в создании межрайонных организационных структур.