Белорусские инспекции труда получили право взыскивать с компаний задолженности по оплате труда

Опубликовано: 12.02.2026 17:51 , Обновлено: 12.02.2026

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал 12 февраля Указ «Об обеспечении выплаты заработной платы и вознаграждений». В нем, судя по сообщению пресс-службы, государственные инспекции труда получают право взыскивать с неплательщиков вознаграждения по гражданско-правовым договорам (ГПД), а не только по трудовым контрактам.

Для этого инспекции будут выписывать обязательные к исполнению предписания. А если компании-должники их не выполнят, то департамент госинспекции труда с помощью органов принудительного исполнения взыщет нужные суммы.

Также указ увеличил размер внеочередных платежей, удерживаемых с нанимателей в счет погашения задолженности по выплате заработной платы, – с 1,5 до 3 бюджетов прожиточного минимума (БПМ), говорится в сообщении пресс-службы Дворца Независимости.