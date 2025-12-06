Белорусская фабрика снизила цену на новогодние подарки. Какой за 10,46 руб?

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Опубликовано: 06.12.2025 20:44 , Обновлено: 08.12.2025

Гомельская кондитерская фабрика "Спартак" объявила о снижении цен на новогодние конфетные подарки собственного производства. Впрочем, без нюансов не обошлось.

Для всех наборов конфет размер скидки, по подсчётам редакции, примерно составил 12,5%.

“Чтобы ожидание стало еще слаще, мы приготовили для вас особенный сюрприз: в фирменных магазинах «Спартак» — снижение отпускных цен на новогодние подарки! Для детей и взрослых, для коллег и самых близких — выбирайте с душой и вкусом”, - призвал ” Спартак”.

Как видим, скидки будут действовать только в фирменных магазинах фабрики. А их не так уж и много в Беларуси. Мало того, в некоторых из них цены могут быть не такими выгодными - а именно в магазинах, работающих по франчайзингу. Как простым белорусам отличить “настоящий” фирменный магазин от франчайзи, на фабрике не объяснили.

Тем не менее, мы собрали для вас список подарков, на которые будут скидки:























