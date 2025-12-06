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Белорусская фабрика снизила цену на новогодние подарки. Какой за 10,46 руб?

Белорусская фабрика снизила цену на новогодние подарки. Какой за 10,46 руб?
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Гомельская кондитерская фабрика "Спартак" объявила о снижении цен на новогодние конфетные подарки собственного производства. Впрочем, без нюансов не обошлось.

Для всех наборов конфет размер скидки, по подсчётам редакции, примерно составил 12,5%.

“Чтобы ожидание стало еще слаще, мы приготовили для вас особенный сюрприз: в фирменных магазинах «Спартак» — снижение отпускных цен на новогодние подарки! Для детей и взрослых, для коллег и самых близких — выбирайте с душой и вкусом”, - призвал ” Спартак”.

Как видим, скидки будут действовать только в фирменных магазинах фабрики. А их не так уж и много в Беларуси. Мало того, в некоторых из них цены могут быть не такими выгодными - а именно в магазинах, работающих по франчайзингу. Как простым белорусам отличить “настоящий” фирменный магазин от франчайзи, на фабрике не объяснили.

Тем не менее, мы собрали для вас список подарков, на которые будут скидки:

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  1. «Гостинец из детства» (300 г) — 10,46 руб. (скидка ~12,5%)
  2. «Для послушных мальчиков и хороших девочек» (700 г) — 20,07 руб. (было 22,94 руб., скидка ~12,5%)
  3. «Чудеса под елки» (1000 г) — 31,60 руб. (скидка ~12,5%)
  4. «Дары потесья» (500 г) — 14,34 руб. (было 16,39 руб., скидка ~12,5%)
  5. «Беловежский сувенир» (440 г) — 26,54 руб. (скидка ~12,5%)
  6. «Снежные приключения» (400 г) — 12,31 руб. (было 14,06 руб., скидка ~12,5%)
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