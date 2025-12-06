Белорусская фабрика снизила цену на новогодние подарки. Какой за 10,46 руб?
Гомельская кондитерская фабрика "Спартак" объявила о снижении цен на новогодние конфетные подарки собственного производства. Впрочем, без нюансов не обошлось.
Для всех наборов конфет размер скидки, по подсчётам редакции, примерно составил 12,5%.
“Чтобы ожидание стало еще слаще, мы приготовили для вас особенный сюрприз: в фирменных магазинах «Спартак» — снижение отпускных цен на новогодние подарки! Для детей и взрослых, для коллег и самых близких — выбирайте с душой и вкусом”, - призвал ” Спартак”.
Как видим, скидки будут действовать только в фирменных магазинах фабрики. А их не так уж и много в Беларуси. Мало того, в некоторых из них цены могут быть не такими выгодными - а именно в магазинах, работающих по франчайзингу. Как простым белорусам отличить “настоящий” фирменный магазин от франчайзи, на фабрике не объяснили.
Тем не менее, мы собрали для вас список подарков, на которые будут скидки:
- «Гостинец из детства» (300 г) — 10,46 руб. (скидка ~12,5%)
- «Для послушных мальчиков и хороших девочек» (700 г) — 20,07 руб. (было 22,94 руб., скидка ~12,5%)
- «Чудеса под елки» (1000 г) — 31,60 руб. (скидка ~12,5%)
- «Дары потесья» (500 г) — 14,34 руб. (было 16,39 руб., скидка ~12,5%)
- «Беловежский сувенир» (440 г) — 26,54 руб. (скидка ~12,5%)
- «Снежные приключения» (400 г) — 12,31 руб. (было 14,06 руб., скидка ~12,5%)