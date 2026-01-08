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Белорусская фабрика объявила скидки до 35% на сладости. "Алёнка" и шоколадки тоже на акции

Белорусская фабрика объявила скидки до 35% на сладости. "Алёнка" и шоколадки тоже на акции
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Гомельская кондитерская фабрика "Спартак" объявила традиционные постновогодние скидки на сладости. Такое случается каждый год, когда у производителей остаются на складах нераспроданные перед Новым годом кондитерские изделия. 2026-й не стал исключением.

Впрочем, на самой фабрике акцию объяснили желанием “продлить атмосферу уюта с ароматным чаем и любимыми сладостями”. Теперь в фирменных магазинах “Спартака” с 5 по 31 января на целый список сладостей будут действовать скидки до 35%.

Фабрика дала точный размер скидок для каждого вида своей сладкой продукции. А ещё предупредила, что ее запас ограничен.

10%

  • Шоколад молочный с начинкой «Ореховая нуга», 90 г
  • Шоколад «Спартак «Горький - элитный 90%», 95 г

15%

  • Печенье «ЛЕТНЯЯ РАПСОДИЯ» с арахисом, вес
  • Печенье «печеНЯШКИ» с витаминами и кальцием, 50 г
  • Печенье «Сахарное», 50 г
  • Вафли «Сливочные», вес
  • Конфеты «Ягодный фэст» вкус клюквы
  • Конфеты «Ягодный фэст» вкус черники
  • Подарочный набор шоколада «Спадчына Беларусi», 340 г

16%

  • Шоколад пористый «Белый», 70 г
  • Шоколад пористый «Спартак «Молочный», 70 г

19%

  • Шоколад «Спартак «Горький-элитный 68%», 95 г

20%

  • Печенье «Сахарное», 100 г
  • Печенье «Шахматное», 100 г
  • Печенье «печеНЯШКИ» с витаминами и кальцием, 100 г
  • Конфеты с начинкой «Алёнка»
  • Конфеты шоколадные с фисташкой
  • Конфеты гл. (глазированные) «Тоффи» с мультизерновыми хлопьями
  • Шоколад горький «ИМПРЕССО» с начинкой пралине, 200 г
  • Шоколад «Спартак» молочный взрывной микс, 95 г
  • Шоколад «Спартак» молочный с солёной карамелью, 95 г
  • Шоколад белый «IMPRESSO» с лимонной начинкой, 75 г
  • Шоколад белый «IMPRESSO» с миндально-кокосовой начинкой, 75 г
  • Шоколад молочный «IMPRESSO» с ореховой начинкой, 75 г
  • Шоколад молочный «IMPRESSO» с начинкой со вкусом «Пирожного картошка», 75 г
  • Нуга глазированная «MilX»

22%

  • Мол. (молочный) шок. (шоколад) с начинкой «Кокосовая нуга», 90 г
  • Шоколад «Спартак» горький с имбирём и лимоном, 95 г

23%

  • Конфеты гл. (глазированные) «Лови! Грильяжное настроение» с арахисом

25%

  • Конфеты глазированные «ZA SPARTAK» тоффи с арахисом
  • Подарочный набор шоколадных конфет «Импрессо» Премиум, 424 г, коричневый
  • Шоколад «Импрессо» тёмный и белый, 200 г
  • Шоколад молочный с начинкой «MilX», 180 г
  • Батончики нуга глазированные «ZA SPARTAK» с мягкой карамелью, арахисом и миндалём
  • Батончики нуга глазированные «ZA SPARTAK» с мягкой карамелью, арахисом и фундуком
  • Батончики мюсли «Злаки персик-ананас» частично глазированные
  • Шоколад тёмный «ИМПРЕССО» с трюфельной начинкой, 180 г
  • Шоколад тёмный «ИМПРЕССО» с кофейной начинкой, 180 г

30%

  • Шоколад «Импрессо» молочный и белый, 200 г
  • Шоколад «Молочный», 85 г
  • Шоколад «Спартак «Горький-элитный», 85 г
  • Шоколад «Молочный», 95 г
  • Шоколад «Спартак» горький 56%, 95 г
  • Шоколад «Спартак» горький 56%, 85 г
  • Шоколад «Спартак» молочный с поп-корном, 95 г
  • Шоколад «Молочный» 35% какао, 95 г

33%

  • Шоколад «Спартак» горький 56%, 85 г

35%

  • Шоколад «Спартак «Горький-элитный», 95 г
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