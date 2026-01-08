Белорусская фабрика объявила скидки до 35% на сладости. "Алёнка" и шоколадки тоже на акции
Гомельская кондитерская фабрика "Спартак" объявила традиционные постновогодние скидки на сладости. Такое случается каждый год, когда у производителей остаются на складах нераспроданные перед Новым годом кондитерские изделия. 2026-й не стал исключением.
Впрочем, на самой фабрике акцию объяснили желанием “продлить атмосферу уюта с ароматным чаем и любимыми сладостями”. Теперь в фирменных магазинах “Спартака” с 5 по 31 января на целый список сладостей будут действовать скидки до 35%.
Фабрика дала точный размер скидок для каждого вида своей сладкой продукции. А ещё предупредила, что ее запас ограничен.
10%
- Шоколад молочный с начинкой «Ореховая нуга», 90 г
- Шоколад «Спартак «Горький - элитный 90%», 95 г
15%
- Печенье «ЛЕТНЯЯ РАПСОДИЯ» с арахисом, вес
- Печенье «печеНЯШКИ» с витаминами и кальцием, 50 г
- Печенье «Сахарное», 50 г
- Вафли «Сливочные», вес
- Конфеты «Ягодный фэст» вкус клюквы
- Конфеты «Ягодный фэст» вкус черники
- Подарочный набор шоколада «Спадчына Беларусi», 340 г
16%
- Шоколад пористый «Белый», 70 г
- Шоколад пористый «Спартак «Молочный», 70 г
19%
- Шоколад «Спартак «Горький-элитный 68%», 95 г
20%
- Печенье «Сахарное», 100 г
- Печенье «Шахматное», 100 г
- Печенье «печеНЯШКИ» с витаминами и кальцием, 100 г
- Конфеты с начинкой «Алёнка»
- Конфеты шоколадные с фисташкой
- Конфеты гл. (глазированные) «Тоффи» с мультизерновыми хлопьями
- Шоколад горький «ИМПРЕССО» с начинкой пралине, 200 г
- Шоколад «Спартак» молочный взрывной микс, 95 г
- Шоколад «Спартак» молочный с солёной карамелью, 95 г
- Шоколад белый «IMPRESSO» с лимонной начинкой, 75 г
- Шоколад белый «IMPRESSO» с миндально-кокосовой начинкой, 75 г
- Шоколад молочный «IMPRESSO» с ореховой начинкой, 75 г
- Шоколад молочный «IMPRESSO» с начинкой со вкусом «Пирожного картошка», 75 г
- Нуга глазированная «MilX»
22%
- Мол. (молочный) шок. (шоколад) с начинкой «Кокосовая нуга», 90 г
- Шоколад «Спартак» горький с имбирём и лимоном, 95 г
23%
- Конфеты гл. (глазированные) «Лови! Грильяжное настроение» с арахисом
25%
- Конфеты глазированные «ZA SPARTAK» тоффи с арахисом
- Подарочный набор шоколадных конфет «Импрессо» Премиум, 424 г, коричневый
- Шоколад «Импрессо» тёмный и белый, 200 г
- Шоколад молочный с начинкой «MilX», 180 г
- Батончики нуга глазированные «ZA SPARTAK» с мягкой карамелью, арахисом и миндалём
- Батончики нуга глазированные «ZA SPARTAK» с мягкой карамелью, арахисом и фундуком
- Батончики мюсли «Злаки персик-ананас» частично глазированные
- Шоколад тёмный «ИМПРЕССО» с трюфельной начинкой, 180 г
- Шоколад тёмный «ИМПРЕССО» с кофейной начинкой, 180 г
30%
- Шоколад «Импрессо» молочный и белый, 200 г
- Шоколад «Молочный», 85 г
- Шоколад «Спартак «Горький-элитный», 85 г
- Шоколад «Молочный», 95 г
- Шоколад «Спартак» горький 56%, 95 г
- Шоколад «Спартак» горький 56%, 85 г
- Шоколад «Спартак» молочный с поп-корном, 95 г
- Шоколад «Молочный» 35% какао, 95 г
33%
- Шоколад «Спартак» горький 56%, 85 г
35%
- Шоколад «Спартак «Горький-элитный», 95 г