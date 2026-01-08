Белорусская фабрика объявила скидки до 35% на сладости. "Алёнка" и шоколадки тоже на акции

Опубликовано: 08.01.2026 16:28 , Обновлено: 08.01.2026

Гомельская кондитерская фабрика "Спартак" объявила традиционные постновогодние скидки на сладости. Такое случается каждый год, когда у производителей остаются на складах нераспроданные перед Новым годом кондитерские изделия. 2026-й не стал исключением.

Впрочем, на самой фабрике акцию объяснили желанием “продлить атмосферу уюта с ароматным чаем и любимыми сладостями”. Теперь в фирменных магазинах “Спартака” с 5 по 31 января на целый список сладостей будут действовать скидки до 35%.

Фабрика дала точный размер скидок для каждого вида своей сладкой продукции. А ещё предупредила, что ее запас ограничен.

10%

Шоколад молочный с начинкой «Ореховая нуга», 90 г

Шоколад «Спартак «Горький - элитный 90%», 95 г

15%

Печенье «ЛЕТНЯЯ РАПСОДИЯ» с арахисом, вес

Печенье «печеНЯШКИ» с витаминами и кальцием, 50 г

Печенье «Сахарное», 50 г

Вафли «Сливочные», вес

Конфеты «Ягодный фэст» вкус клюквы

Конфеты «Ягодный фэст» вкус черники

Подарочный набор шоколада «Спадчына Беларусi», 340 г

16%

Шоколад пористый «Белый», 70 г

Шоколад пористый «Спартак «Молочный», 70 г

19%

Шоколад «Спартак «Горький-элитный 68%», 95 г

20%

Печенье «Сахарное», 100 г

Печенье «Шахматное», 100 г

Печенье «печеНЯШКИ» с витаминами и кальцием, 100 г

Конфеты с начинкой «Алёнка»

Конфеты шоколадные с фисташкой

Конфеты гл. (глазированные) «Тоффи» с мультизерновыми хлопьями

Шоколад горький «ИМПРЕССО» с начинкой пралине, 200 г

Шоколад «Спартак» молочный взрывной микс, 95 г

Шоколад «Спартак» молочный с солёной карамелью, 95 г

Шоколад белый «IMPRESSO» с лимонной начинкой, 75 г

Шоколад белый «IMPRESSO» с миндально-кокосовой начинкой, 75 г

Шоколад молочный «IMPRESSO» с ореховой начинкой, 75 г

Шоколад молочный «IMPRESSO» с начинкой со вкусом «Пирожного картошка», 75 г

Нуга глазированная «MilX»

22%

Мол. (молочный) шок. (шоколад) с начинкой «Кокосовая нуга», 90 г

Шоколад «Спартак» горький с имбирём и лимоном, 95 г

23%

Конфеты гл. (глазированные) «Лови! Грильяжное настроение» с арахисом

25%

Конфеты глазированные «ZA SPARTAK» тоффи с арахисом

Подарочный набор шоколадных конфет «Импрессо» Премиум, 424 г, коричневый

Шоколад «Импрессо» тёмный и белый, 200 г

Шоколад молочный с начинкой «MilX», 180 г

Батончики нуга глазированные «ZA SPARTAK» с мягкой карамелью, арахисом и миндалём

Батончики нуга глазированные «ZA SPARTAK» с мягкой карамелью, арахисом и фундуком

Батончики мюсли «Злаки персик-ананас» частично глазированные

Шоколад тёмный «ИМПРЕССО» с трюфельной начинкой, 180 г

Шоколад тёмный «ИМПРЕССО» с кофейной начинкой, 180 г

30%

Шоколад «Импрессо» молочный и белый, 200 г

Шоколад «Молочный», 85 г

Шоколад «Спартак «Горький-элитный», 85 г

Шоколад «Молочный», 95 г

Шоколад «Спартак» горький 56%, 95 г

Шоколад «Спартак» горький 56%, 85 г

Шоколад «Спартак» молочный с поп-корном, 95 г

Шоколад «Молочный» 35% какао, 95 г

33%

Шоколад «Спартак» горький 56%, 85 г

35%