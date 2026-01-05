Белорусов призвали оставить на банковских картах "оперативный минимум". Куда девать остальное?
УВД Брестской области обратилось к жителям страны с рекомендацией не хранить на банковских счетах, к которым привязаны платежные карты, большие суммы. И дело не в новогодних проблемах из-за технических сбоев в Банковском процессинговом центре (БПЦ).
Напомним, что прямо на новый год у клиентов сразу нескольких банков Беларуси балансы банковских карт показывали неправильные суммы. БПЦ объяснил случившееся сбоем и починил все к утру 1 января. Однако в УВД Брестской области напомнили белорусам про угрозу потерять средства навсегда - из-за кибермошенников.
В милиции посоветовали белорусам хранить на срочных счетах “оперативный минимум”, необходимый для ежедневных трат. А накопления, если таковые имеются, лучше переводить на другие счета, к которым не прикреплены банковские карты, например депозиты под проценты.
“Такие счета не только труднее взломать и обналичить, но и защищены системой страхования вкладов”, - уверены в милиции.
Что касается онлайн-платежей, то жителям Беларуси посоветовали оформлять виртуальные карты, благо почти у всех банков есть такая бесплатная услуга. Главное, на счета таких переводить суммы непосредственно перед оплатой, что можно сделать оперативно прямо в мобильном банкинге.
Вот список ещё полезных рекомендаций, которые помогут обезопасить деньги на счетах:
- установить лимиты на снятие наличных и онлайн-платежи;
- подключить push-уведомления о каждой транзакции;
- использовать отдельную карту для автоплатежей (например, за ЖКХ или подписки), пополняя её строго на нужную сумму.