Белорусов призвали оставить на банковских картах "оперативный минимум". Куда девать остальное?

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Опубликовано: 05.01.2026 12:52 , Обновлено: 05.01.2026

УВД Брестской области обратилось к жителям страны с рекомендацией не хранить на банковских счетах, к которым привязаны платежные карты, большие суммы. И дело не в новогодних проблемах из-за технических сбоев в Банковском процессинговом центре (БПЦ).

Напомним, что прямо на новый год у клиентов сразу нескольких банков Беларуси балансы банковских карт показывали неправильные суммы. БПЦ объяснил случившееся сбоем и починил все к утру 1 января. Однако в УВД Брестской области напомнили белорусам про угрозу потерять средства навсегда - из-за кибермошенников.

В милиции посоветовали белорусам хранить на срочных счетах “оперативный минимум”, необходимый для ежедневных трат. А накопления, если таковые имеются, лучше переводить на другие счета, к которым не прикреплены банковские карты, например депозиты под проценты.

“Такие счета не только труднее взломать и обналичить, но и защищены системой страхования вкладов”, - уверены в милиции.

Что касается онлайн-платежей, то жителям Беларуси посоветовали оформлять виртуальные карты, благо почти у всех банков есть такая бесплатная услуга. Главное, на счета таких переводить суммы непосредственно перед оплатой, что можно сделать оперативно прямо в мобильном банкинге.

Вот список ещё полезных рекомендаций, которые помогут обезопасить деньги на счетах: