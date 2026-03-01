«Белоруснефть» позвала водителей на зарплату на 37% выше средней. Какие требования

Опубликовано: 01.03.2026 11:37 , Обновлено: 01.03.2026

Государственное предприятие «Белоруснефть-Транс» снова объявило об открытии вакансий для водителей в Мозыре и Фаниполе. Судя по опубликованным данным, компания готова платить соискателям больше, чем в среднем получают жители Гомельской и Минской областей, но не на всех вакансиях.

Дальнобойщикам предлагают зарплату от 3300 рублей

Согласно сообщению предприятия, на постоянную работу требуются водители автомобиля 5 разряда. Самый высокий заработок предлагают в Фаниполе — от 3350 белорусских рублей (сумма указана до вычета налогов). В Мозыре водители на такой же должности могут рассчитывать на зарплату от 3300 рублей.

«Требования к кандидатам: наличие водительского удостоверения категорий “С”, “СЕ”; стаж управления составами транспортных средств кат. “СЕ” не менее 3-х лет; свидетельство ADR», — сообщили в «Белоруснефти». Приветствуется также наличие специальности сливщик-разливщик 3 разряда, но необязательно.

Госкомпания пообещала соискателям не только конкурентную своевременную оплату, но и «широкий социальный пакет», не уточнив подробности, что в него входит. Сама же работа предполагает сдельно-премиальную систему оплаты труда и “разъездной характер”.

Для сравнения: средняя зарплата в Гомельской области, куда входит Мозырь, в январе 2026 года составила 2400,8 рубля. Предлагаемый доход в 3300 рублей почти на 900 рублей (или на 37%) превышает этот показатель. В Минской области средняя зарплата в январе достигла 2789,3 рубля, что также ощутимо ниже предлагаемых 3350 рублей.

Доставка товаров и персонала: требования и оплата

Помимо водителей-международников, «Белоруснефть-Транс» ищет сотрудников и на машины попроще. В Фаниполе ищут водителей автомобилей 4 разряда для доставки товаров из логистического центра. Им готовы платить от 2700 рублей. Среди требований — наличие прав категорий «В» и «С», стаж не менее 2 лет и санитарная книжка. Условия труда здесь немного другие: повременно-премиальная система, но пятидневная рабочая неделя.

Тем временем компания также набирает водителей 4 разряда для доставки персонала в том же Фаниполе. Зарплата на этой позиции стартует от 2200 рублей. Требования чуть мягче: санитарная книжка не нужна, зато необходим аналогичный стаж и права категорий «В» и «С». Здесь установлен суммированный учет рабочего времени.

Возможно, даже 2200 рублей за доставку персонала для кого-то покажутся достойными на фоне средних цифр по области. В Минской области, по данным статистики, зарплата в январе составила 2789,3 рубля. Это на 500 рублей больше, чем предлагают водителям, но все белорусы уже знают, что средняя зарплата, не значит, что ее получает даже половина работников. А предлагаемая зарплата в 2700 рублей за доставку товаров практически сравнялась со среднеобластным показателем.