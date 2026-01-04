Белоруска пожаловалась, что подарочный сертификат не приняли в магазине "Белита". Как объяснили

Опубликовано: 04.01.2026 17:19 , Обновлено: 04.01.2026

Жительница Пинска поделилась в соцсетях историей, как купила подарочный сертификат в фирменном магазине "Белита" и подарила его маме. Но у той в магазине его не приняли. На ситуацию отреагировал официальный аккаунт "Белиты" в Threads.

“@belitaby, а как это понимать. Купила сертификат в магазин “Белиты”, в Пинске. Подарила матери в Осиповичах. А ей говорят что принимают сертификаты только выданные в Могилевской области. Это как? Предупредить перед покупкой было не вариант?!?” - пожаловалась женщина.

На ситуацию обратил внимание представитель белорусского бренда косметики в Threads и попытался объяснить, что произошло. По его словам, все дело в географии и некоторых юридических моментах.

“Добрый день! Магазины в Брестской области и Могилевской области курируют разные юридические лица. К сожалению, сертификат, приобретенный у одних представителей нельзя реализовать у других представителей. Данная информация должна размещаться на сертификатах и на официальных сайтах, а также она транслируется при продаже сертификатов”, - пояснили в “Белита”.

Но ответ не прояснил до конца ситуацию. Женщина, написавшая жалобу, рассказала, что при покупке было сказано: “реализация в любом фирменном магазине”. Что касается того, что было написано на самом подарочном сертификате, неясно, так как фото ег нет.

Да и другие подписчики возмутились, что в 2026 году такой подход не лучший. “Это какой-то позор, а не сертификат. Уверен у вас есть идеи как это решить”, - написал комментатор, но ответа не получил.

На сайте “Белита” на справочной странице про подарочные сертификаты указано, что перечень магазинов и адреса, в которых его можно обменять на продукцию, указаны на обороте сертификата. Мало того, подарочный сертификат без печати магазина, подписи продавца и чека недействителен.

Тем не менее всем покупателям в Беларуси будет полезно теперь знать, что приобретенный подарочный сертификат “Белиты” в одном регионе Беларуси, могут не принять в другом. А ведь на самих магазинах одинаковые вывески: оказывается, нужно ещё и юрлица проверять.