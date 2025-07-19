Белорусам предложили скидку 10 рублей на всех заправках. Но только в один день недели

Опубликовано: 19.07.2025 11:02 , Обновлено: 19.07.2025

Несколько белорусских банков рассказали своим клиентам о летних акциях, включающие манибэк за покупки на АЗС, розыгрыши денежных призов и скидки на такси.

Так, Банковский процессинговый центр напомнил о совместной акции Сбер Банка и платёжной системы «Белкарт» на автозаправочных станциях. Каждый четверг до конца лета банк пообещал клиентам вернуть до 10 рублей при совершении покупок на любых АЗС на сумму от 100 рублей.

Манибэк начисляется в виде бонусных баллов по программе «Спасибо», которые потом можно обменять на деньги по курсу 1 балл = 1 рубль. Чтобы получить 5 баллов (5 рублей), необходимо оплатить покупку от 100 рублей СберКартой. Для получения 10 баллов (10 рублей) оплату на такую же сумму этой же картой нужно произвести через приложение «Белкарт Pay».

Это может быть любая покупка в кассе АЗС, необязательно заправка топливом, утверждают в банке.

В свою очередь, Альфа Банк до конца сентября объявил рекламную игру «Пятница». Каждую неделю среди клиентов разыгрывается 45 призов по 5000 рублей. Для участия необходимо просто тратить деньги с карты или обменивать валюту в приложении. За каждые потраченные или обменянные 300 рублей участнику начисляется один шанс в розыгрыше, в котором, правда, предварительно нужно зарегистрироваться.

А Белгазпромбанк до конца 2025 года предлагает скидки на поездки в «А1 Такси» для держателей премиальных карт Visa. При оплате картами Visa Platinum или Visa Infinite клиенты могут получить скидку 50% на поездки в аэропорт или из него, а также 20% на поездки по Минску и Минской области. В этом случае регистрироваться не нужно, скидка применяется автоматически.

Ранее журналисты Telegraf.news уже рассказывали о летних акциях банков, где белорусы могут выиграть отдых на море.

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