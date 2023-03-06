Белорусам предложили селёдку, пельмени и ещё 23 продукта со скидкой 25% до 31 марта. Где продают?

ℹ️ Полезно

Опубликовано: 06.03.2023 18:05 , Обновлено: 06.03.2023

Белорусам предложили купить 25 популярных продуктов со скидкой 25%. Все потому, что компания BREMOR отмечает свое 25-летие. Что за продукты и где можно купить?

В список попали сельдь «Матиас», пельмени «Бабушка Аня», скумбрия, мороженое «ТОП», «ЮККИ» и Soletto икра, крабовые палочки «Санта Бремор», салаты «Самое время», намазки «Антарктик Криль» и “Кальмар в сливочном соусе”.

Воспользоваться скидкой можно будет аж до 31 марта. Но купить их можно будет только в магазинах сети “Санта”, зато по всей Беларуси. Помните же, что теперь это ещё и бывшие “Виталюры”?

«В этом году компании BREMOR исполняется 25 лет. Отсюда символичное число 25 в скидках и количестве продуктов”, - раскрыли секрет нехитрой арифметики в компании.

Напомним, что компания BREMOR выпускает торговые марки продуктов: «Санта Бремор», «Самое время», «Бабушка Аня», «ТОП», «ЮККИ», Soletto и др.