Белорусам предложили купить женские сапоги за 16 рублей и Playstation за 480. В чем нюанс?
Женские сапожки за 16 рублей, Playstation - за 480, а домашний кинотеатр от известного производителя техники - за 150. Если вам кажется, что эти цены - из прошлого десятилетия или указаны в иностранной валюте, а не в белорусских рублях, вы ошибаетесь. Всё это - свежий ассортимент одного из могилёвских магазинов. Впрочем, с точки зрения "свежести" есть нюанс.
Привлекательно низкие цены на компьютерную и бытовую технику, сезонную одежду и обувь, товары для дома и ремонта и многое другое предложило покупателям государственное предприятие “БелЮрОбеспечение”. В свежем объявлении пресс-служба компании показала некоторые товары, которые сейчас имеются в продаже в их магазине в Могилёве по улице Кулибина, 23.
На полках - большой ассортимент шампуней по 2 рубля, комплекты штор от 8 рублей, а также компьютерная техника и электроника. К примеру, игровую приставку Playstation можно купить всего за 480 рублей, а аудиосистему для домашнего кинотеатра - за 150 рублей.
Нюанс заключается в том, что торговая сеть, принадлежащая Министерству юстиции Беларуси, занимается реализацией арестованного имущества (то есть это могут быть как товары бывшие в употреблении товары, конфискованные у правонарушителей в пользу государства, так и новые товары, арестованные у провинившихся перед законом предпринимателей и юрлиц.
Как пояснили в “БелЮрОбеспечении”, столь низкая цена на товары объясняется тем, что продают их по ликвидационной стоимости, да ещё и с переоценкой до 80% .
Кстати, филиалы магазинов “БелЮрОбеспечения” есть во всех областных центрах:
- Минск, пр-т Дзержинского, д. 1 Б,
- Брест, ул. Спокойная, д.9, пом. 11,
- Витебск, ул. Терешковой, д. 9,
- Гомель, ул. Троллейбусная, д. 6,
- Гродно, ул. Дзержинского, д. 31,
- Могилёв, ул. Кулибина, д. 23.
Кроме того, приобрести уценённые товары можно на площадке интернет-магазина “БелЮрОбеспечения”.