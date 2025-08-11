Белорусам предложили купить женские сапоги за 16 рублей и Playstation за 480. В чем нюанс?

📷 Фото

Опубликовано: 11.08.2025 10:13 , Обновлено: 11.08.2025

Женские сапожки за 16 рублей, Playstation - за 480, а домашний кинотеатр от известного производителя техники - за 150. Если вам кажется, что эти цены - из прошлого десятилетия или указаны в иностранной валюте, а не в белорусских рублях, вы ошибаетесь. Всё это - свежий ассортимент одного из могилёвских магазинов. Впрочем, с точки зрения "свежести" есть нюанс.

Привлекательно низкие цены на компьютерную и бытовую технику, сезонную одежду и обувь, товары для дома и ремонта и многое другое предложило покупателям государственное предприятие “БелЮрОбеспечение”. В свежем объявлении пресс-служба компании показала некоторые товары, которые сейчас имеются в продаже в их магазине в Могилёве по улице Кулибина, 23.

На полках - большой ассортимент шампуней по 2 рубля, комплекты штор от 8 рублей, а также компьютерная техника и электроника. К примеру, игровую приставку Playstation можно купить всего за 480 рублей, а аудиосистему для домашнего кинотеатра - за 150 рублей.

































Нюанс заключается в том, что торговая сеть, принадлежащая Министерству юстиции Беларуси, занимается реализацией арестованного имущества (то есть это могут быть как товары бывшие в употреблении товары, конфискованные у правонарушителей в пользу государства, так и новые товары, арестованные у провинившихся перед законом предпринимателей и юрлиц.

Как пояснили в “БелЮрОбеспечении”, столь низкая цена на товары объясняется тем, что продают их по ликвидационной стоимости, да ещё и с переоценкой до 80% .

Кстати, филиалы магазинов “БелЮрОбеспечения” есть во всех областных центрах:

Минск, пр-т Дзержинского, д. 1 Б,

Брест, ул. Спокойная, д.9, пом. 11,

Витебск, ул. Терешковой, д. 9,

Гомель, ул. Троллейбусная, д. 6,

Гродно, ул. Дзержинского, д. 31,

Могилёв, ул. Кулибина, д. 23.

Кроме того, приобрести уценённые товары можно на площадке интернет-магазина “БелЮрОбеспечения”.