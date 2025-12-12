Белорусам предложили купить сразу целый завод ЖБИ со скидкой

Опубликовано: 12.12.2025 09:20 , Обновлено: 12.12.2025

На сайте «Белюробеспечения» появился необычный лот. Белорусам предложили купить сразу целый, недавно закрытый завод по производству железобетонных изделий в Бобруйске. Правда, кого-то, наверное, может оттолкнуть цена.

Завод по производству железобетонных изделий по адресу: Бобруйск, ул. Чехова, 35В — оценили в 2 247 024 рубля, а для участия в аукционе надо внести 224 702 рубля.

Дата торгов назначена на предрождественский день 23 декабря 2025 года с 9:00 до 18:00.

В комплект аукционного лота вошли все здания и всё оборудование.

В ноябре этот завод уже пытались продать на торгах. Тогда начальную цену установили в 2,8 млн рублей. Таким образом цену за месяц сбросили более чем на 500 тыс. рублей.