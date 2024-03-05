Белорус обратился сразу в 42 инстанции. Налоговики рассказали, почему ему никто не ответит

Опубликовано: 05.03.2024 14:55 , Обновлено: 05.03.2024

В управление оперативных мероприятий Министерства по налогам и сборам по городу Минску поступило заявление от белоруса, который параллельно пожаловался ещё в 41 государственный орган. Что известно об отправителе и как отреагировали в ведомстве?

В своём обращении, которое было анонимным, заявитель указал неправдивые данные о себе и месте проживания. Сотрудники Министерства полагают, что белорус руководствовался принципом «чем больше, тем лучше», но не учёл, “что количество не всегда переходит в качество”.

В таких ситуациях в силу вступает статья 23 Закона РБ «Об обращениях граждан и юридических лиц», в которой указано, что: « Анонимные обращения , то есть обращения заявителей, в которых не указано что-либо из перечисленного, а именно:

фамилия, собственное имя, отчество,

инициалы гражданина или адрес его места жительства,

наименование юридического лица,

адрес его местонахождения,

не подлежат рассмотрению, если они не содержат сведений о готовящемся, совершаемом или совершенном преступлении».

Также в ведомстве не станут рассматривать обращения, если данные адресата не соответствуют действительности, сказано в официальном Telegram-канале управления оперативных мероприятий МНС по городу Минску.

Помимо этого, сотрудники инспекции подчеркнули, что “налоговая не занимается расследованием преступлений”.

“Информацию, которую нам сообщил аноним, мы, конечно же, проверим. Ну а вдруг речь идёт о действительно важном вопросе… Но потом ещё раз её перепроверим, ведь зачастую одним из поводов написания анонимных обращений становится чьё-то неистребимое желание подпортить конкуренту/лучшему другу/соседу/брату/свату репутацию, оставшись при этом неузнанными,” — отметили в инспекции.

Ранее Телеграф писал о том, кто из белорусов должен заплатить налог за подарки, полученные в 2023 году.

Новость Телеграф