"Беллегпром" решил создать в Беларуси новую торговую сеть "Да дому"

Опубликовано: 30.09.2022 10:24 , Обновлено: 06.04.2023

В пресс-службе МАРТ сообщили, что чиновники министерства встретились с председателем концерна "Беллегпром" Татьяной Лугиной и руководителями крупнейших столичных торговых центров. Глава концерна на встрече пообещала скоро создать новую торговую сеть.

Вообще, главной темой заседания в министерстве стало обсуждение вопроса, как продвигать “товары легкой промышленности отечественного производства”.

Заместитель министра антимонопольного регулирования и торговли Нина Емельянова заявила, что их не просто нужно продвигать, а что отечественные производители «должны выступать якорными арендаторами, притягивать жителей нашей страны и туристов, способствовать продвижению белорусских товаров» в торговых центрах.

В ответ глава “Беллегпрома” Татьяна Лугина представила новую концепцию торговой сети “Да дому”. По ее словам, на полки магазинов сети не допустят иностранные товары. Зато там будут продаваться “исключительно отечественные товары для дома, льняной текстиль, декор, посуда”.

Ранее Телеграф сообщил, что юрлица Белкоопсоюза начали регистрацию магазинов «Мегаопт». На данный момент в Торговом реестре зарегистрировано уже более тридцати торговых точек новой сети. Большая часть «Мегаоптов» помечена как дискаунтеры, и это новый для Белкоопсоюза формат.

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