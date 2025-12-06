Беллегпром показал производство белорусских валенок. Почем валенки «Минчанка»?

📷 Фото

Опубликовано: 06.12.2025 20:12 , Обновлено: 06.12.2025

Пресс-служба Беллегпрома сообщила, что недавно назначенный руководитель концерна Надежда Лазаревич посетила Смиловичскую валяльно-войлочную фабрику в Минской области недалеко от столицы.

Если сам визит читателям вряд ли будет интересен, то вот фото с фабрики, где сохранили традиционные техники валяния из овечьей шерсти, посмотреть стоит. Хоть их и немного. Ведь фабрика до сих пор остаётся единственной в стране такого профиля.

























Кстати, у фабрики есть свой сайт, и там можно найти интересные модели по очень доступной цене. Детские валенки стоят от 19 рублей, а взрослые — от 60.

Вот список некоторых моделей:























