Беллегпром показал производство белорусских валенок. Почем валенки «Минчанка»?
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Пресс-служба Беллегпрома сообщила, что недавно назначенный руководитель концерна Надежда Лазаревич посетила Смиловичскую валяльно-войлочную фабрику в Минской области недалеко от столицы.
Если сам визит читателям вряд ли будет интересен, то вот фото с фабрики, где сохранили традиционные техники валяния из овечьей шерсти, посмотреть стоит. Хоть их и немного. Ведь фабрика до сих пор остаётся единственной в стране такого профиля.
Кстати, у фабрики есть свой сайт, и там можно найти интересные модели по очень доступной цене. Детские валенки стоят от 19 рублей, а взрослые — от 60.
Вот список некоторых моделей:
- Валенки женские «Славянка» на ТЭП подошве — 114,69 руб.
- Валенки детские «Медвеженок» — 18,17 руб.
- Валенки женские «MINCHANKA» — 107,66 руб.
- Валенки детские с ТЭП подошвой и отделкой (размер 15-19) — 32,16 руб.
- Валенки женские «CHELS!» — 66,57 руб.
- Валенки детские «МЕДВЕЖОНОК» на ТЭП подошве — 33,86 руб.
- Валенки детские с отделкой без подошвы — 19,47 руб.