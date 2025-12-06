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Беллегпром показал производство белорусских валенок. Почем валенки «Минчанка»?

Беллегпром показал производство белорусских валенок. Почем валенки «Минчанка»?
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📷 Фото

Пресс-служба Беллегпрома сообщила, что недавно назначенный руководитель концерна Надежда Лазаревич посетила Смиловичскую валяльно-войлочную фабрику в Минской области недалеко от столицы.

Если сам визит читателям вряд ли будет интересен, то вот фото с фабрики, где сохранили традиционные техники валяния из овечьей шерсти, посмотреть стоит. Хоть их и немного. Ведь фабрика до сих пор остаётся единственной в стране такого профиля.

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Кстати, у фабрики есть свой сайт, и там можно найти интересные модели по очень доступной цене. Детские валенки стоят от 19 рублей, а взрослые — от 60.

Вот список некоторых моделей:

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  1. Валенки женские «Славянка» на ТЭП подошве — 114,69 руб.
  2. Валенки детские «Медвеженок» — 18,17 руб.
  3. Валенки женские «MINCHANKA» — 107,66 руб.
  4. Валенки детские с ТЭП подошвой и отделкой (размер 15-19) — 32,16 руб.
  5. Валенки женские «CHELS!» — 66,57 руб.
  6. Валенки детские «МЕДВЕЖОНОК» на ТЭП подошве — 33,86 руб.
  7. Валенки детские с отделкой без подошвы — 19,47 руб.
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