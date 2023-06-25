Белкопсоюз пообещал открыть в Беларуси сеть "гастролавок" с дранбургерами и картофельной пиццей

Опубликовано: 25.06.2023 12:24 , Обновлено: 07.09.2023

В Белорусском республиканском союзе потребительских обществ (Белкоопсоюз) рассказали о создании сетей быстрого питания с национальным колоритом. В них пообещали кормить посетителей не только традиционными блюдами белорусской кухни, но и уникальными блюдами в стиле фьюжн, например, дранбургерами и картофельной пиццей.

В интервью журналу “Экономика Беларуси” председатель правления Белкоопсоюза Олег Мацкевич рассказал о четырёх сетевых брендах, которые развивают потребкооперацию в сфере общественного питания в разных городах Беларуси.

Это бренды “ЛепимСами”, “Еда&Кофе”, TASTY, “Гастролавка”, у каждого - своя фирменная “фишка”. Так, популярные у молодёжи блюда, пришедшие в Беларусь с иностранными ресторанами быстрого питания, такие как гамбургеры, чизбургеры, картофель фри, пицца, в сети кафе TASTY соединили с традициями белорусской кухни. На выходе получили такие блюда, как дранбургеры и картофельная пицца.

Одним из перспективных направлений, которым в последние годы занимается Белкоопсоюз в сфере общественного питания - “Гастролавки”. Они появились в Беларуси в результате ребрендинга магазинов “Кулинария”, известных еще с советских времен. Посетители “Гастролавки” могут не только поесть в обеденной зоне, как в традиционном кафе, но и своими глазами увидеть, как в расположенной там же пекарне готовится выпечка.

Пилотный проект “Гастролавки” был реализован в Червене, после чего, по словам Мацкевича, объем товарооборота торговой точки увеличился вдвое. Сейчас в сети действует уже три “Гастролавки” в Минской области, но сеть планируется расширять.

Всего на 2023 год запланировано открытие еще одного кафе “ЛепимСами”, четырёх - под брендом “Еда&Кофе”, трёх - в сети TASTY и 21 “Гастролавки”.

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Напомним, в 2022 году юрлица Белкоопсоюза начали регистрацию магазинов «Мегаопт», которые по планам союза должны составить конкуренцию популярным у белорусов «Светофору» или «Грошыку».