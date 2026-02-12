«БЕЛДЖИ» позвало белорусов на сборку машин в связи с расширением. Заплатят ли среднюю зарплату по стране?

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Опубликовано: 12.02.2026 14:25 , Обновлено: 12.02.2026

Совместное белорусско-китайское предприятие «БЕЛДЖИ», работающее в Жодино, объявило о масштабном наборе персонала в связи с расширением производства на своем заводе полного цикла под Минском.

Мы узнали, какие зарплаты предлагают новым сотрудникам, а заодно сравнили их со средними по стране. Флагман белорусского легкового автомобилестроения недавно стал лидером по продажам в стране. Как это сказалось на зарплатах?

Согласно данным Национального статистического комитета (Белстат), в ноябре 2025 года средняя начисленная заработная плата в Беларуси составила 2703,7 рубля до вычета налогов. В декабре за счет премий и бонусов этот показатель традиционно вырос до 3112,7 рубля.

Предлагаемые «БЕЛДЖИ» на официальном сайте стартовые оклады (от 1500 до 1800 рублей) ниже как «премиального» декабрьского уровня, так и более показательного ноябрьского. Правда, пока неясно, суммы указаны заводом на руки или до уплаты налогов. Впрочем, предлагаемые 1800 рублей — это 66 % от средней зарплаты по стране двухмесячной давности. Минимальные 1500 рублей составляют 55 % от ноябрьского показателя.

Кого же ищет завод? Вот список вакансий по следующим специальностям:

Вакансии с оплатой от 1800 руб.:

Слесарь МСР (механосборочных работ);

Маляр;

Сварщик на машинах контактной сварки;

Комплектовщик изделий и инструмента;

Кузовщик;

Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике (КИПиА);

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования.

Вакансии с оплатой от 1700 руб.:

Слесарь-ремонтник.

Вакансии с оплатой от 1500 руб.:

Аппаратчик очистки сточных вод;

Слесарь-сантехник.

Все позиции предполагают работу в первую смену. Из плюсов — большинство вакансий не требуют опыта: обучение проводится на предприятии. Вполне вероятно, что с приобретением опыта оклады вырастут за счет надбавок и повышений.

Кстати, на завод готовы взять работников не только из Жодино. Сотрудников на смены и обратно организованно возят из Борисова, Жодино, Смолевичей и даже Минска.