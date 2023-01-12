«Белавиа» выставила на продажу двигатели от западных самолетов

Опубликовано: 12.01.2023 08:44 , Обновлено: 31.03.2024

Белорусская авиакомпания «Белавиа» выставил на аукцион два двигателя производства американо-французского концерна CFM International, которые, как правило, используют в американских самолетах Boeing и канадских Bombаrdier.

Этозаметило российской информагентство «Sputnik Беларусь».

Торги должны пройти 24 января. Стартовая цена на двигатели CFM34-3А1 и CFM56-3C1 составила 240 тысяч и 564 тысячи рублей соответственно.

Причиной продажи двигателей назвали «отработку межремонтного ресурса». К слову, организатор торгов предупредил, что не проверял их работоспособность.

Для участия в аукционе нужно внести задаток в размере 24 тыс. BYN и 56, 4 тыс. BYN.

Оплата должна быть произведена в размере 100% в течение 10 календарных дней со дня заключения договора купли-продажи. А передача предмета аукциона в течение 30 календарных дней после 100% оплаты.

Напомним, в 2021 году «Белавиа» из-за западных санкций пришлось вернуть лизинговым компаниям некоторые самолеты. В начале декабря 2021-го в авиакомпании сообщили, что в парке осталось 15 судов, хотя годом ранее их было 29.

По данным за июль 2022, у «Белавиа» — 14 самолетами Embraer и Boeing, пишет Sputnik.