Belavia предложила белорусам скидку 27% на билеты. Но надо спешить

Опубликовано: 05.03.2023 10:45 , Обновлено: 05.03.2023

Белорусская государственная авиакомпания Belavia объявила о скидке 27% на свои билеты, приуроченной 27-летию создания компании. Но распространяется она не на все.

“Если вы сегодня не заходили на наш сайт, рекомендуем это сделать. Там происходит магия: по промокоду 27BELAVIA можно купить билет со скидкой 27% от тарифа (скидка на таксы и сборы, включенные в стоимость билета, не распространяется)”, - уточнили в авиакомпании.

Также стоит помнить, что количество промокодов ограничено 100 тыс. Зато они действуют на “все тарифные бренды” экономкласса регулярных рейсов. Однако полететь со скидкой можно только с 6 марта по 21 апреля. Так что купить билет далеко про запас не получится.