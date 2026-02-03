«Белавиа» на месяц объявила скидки до 50%. Каждый день – по новым маршрутам

Опубликовано: 03.02.2026 11:25 , Обновлено: 03.02.2026

Национальный авиаперевозчик "Белавиа" объявил целый месяц масштабных скидок - до 50% по тарифу «Промо». Каждый день направление, по которому белорусы могут улететь с ощутимой выгодой, пообещали менять. Посмотрели, куда компания предложила первые скидки.

Урезать вдвое стоимость своих тарифов “Белавиа” решила в честь приближающегося 30-летнего юбилея компании. Его официально будут отмечать 5 марта, но устроить сюрприз пассажирам решили заранее.

С 3 февраля по 4 марта компания решила выставлять билеты по определённому маршруту со скидкой до 50% от минимальных тарифов. Их можно будет купить как в офисах продаж и у агентов, так и на официальном сайте перевозчика.

В компании предупредили, что количество акционных билетов по промо-тарифу будет ограничено, так что тем, кто рассчитывает урвать выгодную скидку, придётся отслеживать новости пресс-службы и попытаться оказаться в числе первых везунчиков, не “положив” при этом сайт для бронирования билетов, как это уже случалось в прошлые годы.

Итак, первые два направления, предложенные “Белавиа” в рамках месячной акции - один из древнейших городов Грузии, Кутаиси, и суровый российский Мурманск, куда “Белавиа” возобновит полёты в рамках летнего расписания с 28 мая.

Только 3 февраля билеты по этим двум направлениям обойдутся пассажирам по заметно сниженной цене:

Минск-Кутаиси и обратно от 691 рубля,

Минск-Мурманск и обратно от 562 рублей.

Купить билет по промотарифу можно на вылет до 24 октября 2026 года.

Напомним, что на промобилеты “Белавиа” действует ряд важных ограничений, которые следует учитывать при покупке. К примеру, к ним не применяются обычные детские скидки, а сам билет нельзя будет обменять на другую дату. Подробнее с условиями можно ознакомиться по ссылке.