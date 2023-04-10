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«Беларусбанк» снизил ставки по многим кредитам. Каким и как?

«Беларусбанк» снизил ставки по многим кредитам. Каким и как?
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В «Беларусбанке» объявили о снижении процентных ставок сразу по семи кредитах. Посмотрели, что теперь там предлагают белорусам.

Так, ставки снизили до 15,4% по кредитам:

  • на строительство (реконструкцию), приобретение жилых помещений;
  • на приобретение незавершенного законсервированного капитального строения;
  • «Ипотека Экспресс» (на приобретение жилья);
  • «Стройдом» (на строительство (приобретение) домокомплекта, строительство (приобретение) дома для сезонного и временного проживания (дачи, садового домика);
  • «Рефинансирование ипотеки» (на погашение основного долга по полученным в банках Республики Беларусь (кроме ОАО «АСБ Беларусбанк») кредитам в белорусских рублях).

Кроме того, банк предложил клиентам оформить кредит под 15% годовых:

  • на строительство жилых помещений у государственных застройщиков;
  • «Время строить» (на строительство жилых помещений в многоквартирных жилых домах застройщиков ГП «Витебский ДСК», ОАО «Могилевский домостроительный комбинат»).

А еще в «Беларусбанке» сообщили, что те белорусы, которые уже взяли кредит на строительство или покупку жилья с господдержкой, могут оформить кредит «Докредитование» со ставкой 13,5% годовых.

Также по партнерской программе «Ипотека с нами» в первый год по кредиту на строительство или приобретение жилья у некоторых застройщиков-партнеров банка проценты платить «вообще не придется», пообещали в банке. И отметили, что с 13-го месяца по программе с застройщиками негосударственной формы собственности ставка составит 15,4% годовых, с государственными застройщиками — 15%.

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