Беларусбанк сделал "срочное" объявление о работе банковских карт

Опубликовано: 27.12.2025 19:41 , Обновлено: 27.12.2025

Крупнейший банк Беларуси «Беларусбанк» выпустил экстренное сообщение, озаглавленное «⚡️⚡️⚡️Срочно в эфир!». В нём говорится, что технические проблемы с использованием банковских карт, запланированные на 28 декабря с 01:00 до 10:00, у белорусов не возникнут.

«Наши технические работы по обновлению систем, которые влияли на доступность операций по банковским картам, ЗАВЕРШЕНЫ», — сообщили в банке с помощью капслока. Видимо, чтобы подчеркнуть свою радость.

Там пообещали, что снова станут доступны все основные виды платежей:

переводы с карты на карту,

снятие наличных,

работа устройств самообслуживания (банкоматы, платежные терминалы),

мобильный банкинг.

Однако в банке напомнили, что некоторые технические работы всё ещё продолжаются. В связи с этим операции по кредитам через дистанционные каналы, устройства самообслуживания и отделения банка, а также по вкладным счетам, возобновят свою работу только в понедельник, 29 декабря.