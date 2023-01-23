Беларусбанк разрешил белорусам не менять просроченые карты
В пресс-службе Беларусбанка сообщили 23 января, что его клиенты могут продлить банковские карты, у которых истек срок действия, а не заменять их на новые. Но касается это предложение карточек БЕЛКАРТ-ПРЕМИУМ-Maestro в рамках Клуба «Бархат».
В Беларусбанке уточнили, что продлить можно будет те карты, срок которых “заканчивается в период с 31 января 2023 (01/23) по 30 июня 2023 (06/23) включительно”.
В Беларусбанке заверили, что клиенты смогут пользоваться ими в течении года с месяца окончания срока действия карточки “без их физического перевыпуска”. Для этого надо будет активировать старую банковскую карточку после истечения срока ее действия.
Вот что считается продлением карты:
- Снятие наличных денежных средств,
- просмотр баланса (доступного остатка) по карточке,
- оплата товаров (работ, услуг),
- генерация нового ПИН-кода карточки в системах дистанционного банковского обслуживания банка (Интернет-банкинг или M-Банкинг).
Там предложили белорусам звонить по короткому номеру 147, где пообещали рассказать “особенности обслуживания платежных карточек в рамках Клуба «Бархат» с истекшим сроком действия”.
[info_b]Эту же информацию можно получить, пройдя по этой [link href=“https://belarusbank.by/ru/fizicheskim_licam/cards/39197” target=“_blank” rel=“noopener”] ссылке [/link].[/info_b]