Беларусбанк разрешил белорусам не менять просроченые карты

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Опубликовано: 23.01.2023 18:20 , Обновлено: 27.03.2023

В пресс-службе Беларусбанка сообщили 23 января, что его клиенты могут продлить банковские карты, у которых истек срок действия, а не заменять их на новые. Но касается это предложение карточек БЕЛКАРТ-ПРЕМИУМ-Maestro в рамках Клуба «Бархат».

В Беларусбанке уточнили, что продлить можно будет те карты, срок которых “заканчивается в период с 31 января 2023 (01/23) по 30 июня 2023 (06/23) включительно”.

В Беларусбанке заверили, что клиенты смогут пользоваться ими в течении года с месяца окончания срока действия карточки “без их физического перевыпуска”. Для этого надо будет активировать старую банковскую карточку после истечения срока ее действия.

Вот что считается продлением карты:

Снятие наличных денежных средств,

просмотр баланса (доступного остатка) по карточке,

оплата товаров (работ, услуг),

генерация нового ПИН-кода карточки в системах дистанционного банковского обслуживания банка (Интернет-банкинг или M-Банкинг).

Там предложили белорусам звонить по короткому номеру 147, где пообещали рассказать “особенности обслуживания платежных карточек в рамках Клуба «Бархат» с истекшим сроком действия”.

[info_b]Эту же информацию можно получить, пройдя по этой [link href=“https://belarusbank.by/ru/fizicheskim_licam/cards/39197” target=“_blank” rel=“noopener”] ссылке [/link].[/info_b]