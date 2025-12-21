«Беларусбанк» рассказал, кому начислит дополнительные проценты по вкладам

Опубликовано: 21.12.2025 09:12 , Обновлено: 21.12.2025

В крупнейшем белорусском банке «Беларусбанке», который обслуживает 6 млн человек и решил провести на Рождество и накануне Нового года масштабные технические работы, рассказали, кто из клиентов получит дополнительные проценты по вкладам.

В банке напомнили, что с 17:30 24 декабря до 15:00 29 декабря «Беларусбанк» не будет проводить операции по счетам депозитов, а это и открытие, закрытие, пополнение, снятие, зачисление, а также списание средств.

Все эти операции будут недоступны как в приложении M-Belarusbank, так и в интернет-банкинге, банкоматах и инфокиосках банка, в ЕРИП (в том числе в подразделениях Белпочты).

Крупнейший в Беларуси банк не объяснял, почему такие масштабные работы затеял именно в дни предпраздничной суеты и повышенных трат.

Тем не менее в «Беларусбанке» заверили, что все клиенты могут получить свои вклады заранее, если срок их депозитов заканчивается с 25 по 28 декабря.

Это можно сделать до 17:30 24 декабря в любом отделении банка без потери дохода. Те же клиенты, кто не сможет, получат проценты за дополнительные дни хранения средств в банке до 29 декабря.

Ранее в банке посоветовали своим клиентам запастись наличными на весь период техработ, а затем передумали и заявили, что это нужно сделать только на время прекращения операций по картам.

Лишь в течение двух дней в работе всех платёжных карт могут наблюдаться перебои: