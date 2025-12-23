Беларусбанк предупредил, какие операции клиенты не смогут провести 24 декабря

Опубликовано: 23.12.2025 17:55 , Обновлено: 23.12.2025

В крупнейшем банке страны - Беларусбанке - сообщили, что основные работы ранее объявленного масштабного технического обновления стартуют как раз 24 декабря, накануне Рождества.

В банке не забыли о пенсионерах и других уязвимых категориях белорусов, и пообещали, что пенсии, пособия и основные операции по счетам будут доступны без ограничений до указанного времени. Затем же придется ждать.

Мы собрали список ограничений, к которым должны подготовиться более 6 млн клиентов Беларусбанка:

С 14:00:

оформление заявок на кредиты и овердрафты;

заключение кредитных договоров и дополнительных соглашений;

приём заявлений и выдача справок по действующим кредитам.

С 15:30:

перечисление средств по кредитам.

С 17:30:

операции по вкладам и текущим счетам (открытие, закрытие, пополнение, снятие);

часть операций с карточками;

переводы и операции по отдельным сервисам банка.

Ну и в Беларусбанке особенно уделили внимание оплате кредитов, напомнив, что операции по ним перестанут работать с 24 декабря (17:30) по 7 января 2026 года.

Но при этом клиенты все равно будут обязаны их оплачивать.”Погасить задолженность с 29-го декабря по 7 января можно будет ТОЛЬКО в отделениях нашего банка, инфокиосках, банкоматах с расширенным функционалом, М-банкинге и Интернет-банкинге Беларусбанка”, - говорится в сообщении банка. С 24 до 29 декабря погасить оплату по кредитам нельзя будет нигде.

Ранее стало известно, что крупнейший банк страны решил провести масштабные технические работы прямо в новогодние и рождественские праздники. Впрочем, почти все наиболее частые операции будут доступны почти все время раьвот.