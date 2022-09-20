«Беларусбанк» пообещал снизить ставки по выданных кредитам на недвижимость до 19,5%

Опубликовано: 20.09.2022 08:32 , Обновлено: 18.10.2022

«Беларусбанк» сообщил, что с 26 сентября для клиентов, которые оформили кредиты на покупку или строительство жилья по плавающей ставке, снизят ее до 19,5% годовых.

Там отметили, что в связи с этим пересмотрят договоры, которые заключали с 1 июня 2022 года по 28 августа 2022 года. По ним устанавливается ставка в размере ставки рефинансирования НБ РБ+7,5 п.п.

«По договорам, заключенным до 31.05.2022, по которым зафиксировано значение ставки рефинансирования в размере 9,25%, до конца текущего года ставка составит 19,5% годовых», — пообещали в банке.

Как сообщила заместитель председателя правления «Беларусбанка» Светлана Кожекина, это решили сделать в связи с приближающимся юбилеем банка.

«Это позволит многим клиентам снизить финансовую нагрузку на семейный бюджет», — подчеркнула она.

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Ранее Телеграф писал, что реальные располагаемые денежные доходы белорусов за в январь–июль 2022 года упали на 3,4% по сравнению с таким же периодом 2021 года. Об этом сообщил 15 сентября Белстат.

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