Беларусбанк пообещал до 10 рублей в месяц на карты школьников. Есть условия

Опубликовано: 27.03.2026 10:23 , Обновлено: 27.03.2026

Беларусбанк сообщил, что запускает летнюю акцию, которая, однако, начнет действовать уже с мая. На карту учащихся, оформленных в Беларусбанке, будут зачислять 7% манибэка (кэшбэка).

[Inf]Карта учащегося от Беларусбанка — это бесплатная карта формата «Белкарт-Премиум» для школьников в возрасте 6-18 лет. Она совмещает функции банковской карты, пропуска в школу и билета для бесплатного проезда (в учебный период).![/inf]

“Весь май, июнь и июль по Карте учащегося Беларусбанка будет действовать турбо-мега-мани‑бэк - 7% в местах, где вы бываете чаще, чем дома”, – сообщили в банке.

Категории, по которым будут начисляться бонусы, такие:

книжные и канцелярия,

кино,

парки аттракционов,

игры, хобби,

галереи,

булочные,

спорттовары,

зоопарки и дельфинарии…

…и другие.

При этом сумма манибэка ограничена. Максимум – 10 рублей в месяц на одну карту.

“К концу апреля по стране стартует сезон аттракционов в парках. Владельцы Карты учащегося, ну вы поняли, что делать”, – обратились к школьникам в банке.

Тем не менее сообщение Беларусбанка вполне сойдёт за несложную математическую школьную задачку: сколько нужно потратить в месяц с карты учащегося, чтобы получить 10 рублей при условии, что манибэк составляет 7%.

Округляя до копеек (чтобы кэшбэк точно был не меньше 10 рублей), получаем 142 рубля 86 копеек. Такой минимум родители должны будут обеспечить на картах своих детей, чтобы те получили вожделенный кэшбэк.