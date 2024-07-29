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«Беларусбанк» перестал поддерживать платежный сервис Fitbit Pay

«Беларусбанк» перестал поддерживать платежный сервис Fitbit Pay
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В понедельник, 29 июля, "Беларусбанк" сообщил о важных изменениях, которые коснутся тех, кто пользуется платежным сервисом Fitbit Pay. С сегодняшнего дня сервис станет недоступным для клиентов банка.

[info_b]Fitbit Pay – это сервис бесконтактных платежей, которой позволяет расплачиваться за покупки с помощью умных часов Fitbit. [/info_b]

Как пояснили в пресс-службе банка, изменения связаны с решением самой компании-владельца платежного сервиса Fitbit Pay - она прекратила его поддержку с 29 июля 2024 года.

Таким образом, владельцам платежных карточек “Беларусбанка” теперь доступны только семь сервисом бесконтактных платежей, а именно:

  • Apple Pay,
  • Samsung Pay,
  • Белкарт Pay,
  • Swoo Pay,
  • Xiaomi Pay,
  • Garmin Pay,
  • Huawei Pay.

Ранее Telegraf.news рассказал о “Бесконечной карте”, которую “Беларусбанк” предложил своим клиентам оформить бесплатно и пообещал не брать денег за обслуживание.

«Беларусбанк» предложил клиентам «бесконечную карту». Это как?

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