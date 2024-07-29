«Беларусбанк» перестал поддерживать платежный сервис Fitbit Pay

Опубликовано: 29.07.2024 10:35 , Обновлено: 29.07.2024

В понедельник, 29 июля, "Беларусбанк" сообщил о важных изменениях, которые коснутся тех, кто пользуется платежным сервисом Fitbit Pay. С сегодняшнего дня сервис станет недоступным для клиентов банка.

[info_b]Fitbit Pay – это сервис бесконтактных платежей, которой позволяет расплачиваться за покупки с помощью умных часов Fitbit. [/info_b]

Как пояснили в пресс-службе банка, изменения связаны с решением самой компании-владельца платежного сервиса Fitbit Pay - она прекратила его поддержку с 29 июля 2024 года.

Таким образом, владельцам платежных карточек “Беларусбанка” теперь доступны только семь сервисом бесконтактных платежей, а именно:

Apple Pay,

Samsung Pay,

Белкарт Pay,

Swoo Pay,

Xiaomi Pay,

Garmin Pay,

Huawei Pay.

Ранее Telegraf.news рассказал о “Бесконечной карте”, которую “Беларусбанк” предложил своим клиентам оформить бесплатно и пообещал не брать денег за обслуживание.

«Беларусбанк» предложил клиентам «бесконечную карту». Это как?