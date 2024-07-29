«Беларусбанк» перестал поддерживать платежный сервис Fitbit Pay
В понедельник, 29 июля, "Беларусбанк" сообщил о важных изменениях, которые коснутся тех, кто пользуется платежным сервисом Fitbit Pay. С сегодняшнего дня сервис станет недоступным для клиентов банка.
[info_b]Fitbit Pay – это сервис бесконтактных платежей, которой позволяет расплачиваться за покупки с помощью умных часов Fitbit. [/info_b]
Как пояснили в пресс-службе банка, изменения связаны с решением самой компании-владельца платежного сервиса Fitbit Pay - она прекратила его поддержку с 29 июля 2024 года.
Таким образом, владельцам платежных карточек “Беларусбанка” теперь доступны только семь сервисом бесконтактных платежей, а именно:
- Apple Pay,
- Samsung Pay,
- Белкарт Pay,
- Swoo Pay,
- Xiaomi Pay,
- Garmin Pay,
- Huawei Pay.
Ранее Telegraf.news рассказал о “Бесконечной карте”, которую “Беларусбанк” предложил своим клиентам оформить бесплатно и пообещал не брать денег за обслуживание.
«Беларусбанк» предложил клиентам «бесконечную карту». Это как?