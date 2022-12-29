«Беларусбанк» объявил о снижении ставок по кредитам с января 2023 года

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Опубликовано: 29.12.2022 09:36 , Обновлено: 27.03.2023

«Беларусбанк» сообщил, что с 1 января 2023 года снизит ставки по ранее полученным кредитам на финансирование недвижимости до 18% годовых. И не только.

«По ранее заключенным кредитным договорам на финансирование недвижимости банк продлевает период фиксации значения ставки рефинансирования Национального банка Беларуси на уровне 9,25% годовых до конца 2023 года», — также рассказали там.

Кроме того, с 1 марта 2023 «Беларусбанк» пообещал снизить ставки по ранее заключенным кредитным договорам на докредитование граждан на строительство или покупку жилых помещений с государственной поддержкой до 16% годовых.

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Кстати, ранее «Беларусбанк» пообещал выдавать кредит «Стройдом» с 28 декабря не только на строительство дач, но и на их покупку. Кредит можно получить на срок до 12 лет под 17,56% годовых. А с 1 января ставка должна снизится по этому займу до 17,4% годовых.