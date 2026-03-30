Беларусбанк обновил кредит на лекарства и лечение
Крупнейший белорусский банк "Беларусбанк" обновил свой кредит на покупку лекарств, медтехники и оплату медицинских услуг. Его решили сделать более доступным и для этого снизили процентную ставку по кредиту.
Ставку по кредиту в грейс-период (он длится в течение 12 месяцев со дня заключения договора) решили уравнять со ставкой рефинансирования Национального банка. На сегодняшний день она составляет 9,75% годовых . В случае, если Нацбанк решит её поднять, автоматически вырастут и проценты по такому кредиту. Справедливо и обратное: если ставку рефинансирования Нацбанк понизит, платить по кредиту белорусам придётся меньше.
Как и прежде, начиная с 13-го месяца кредита (а максимальный срок кредитования - 5 лет), когда льготный период закончится, процентная ставка будет выше. Теперь она составляет 12,75%, если оформлять кредит в отделениях банка. Чуть сэкономить можно, оформив кредит онлайн. В этом случает ставка в основной период составит 12,5% годовых. В обоих случаях, она также привязана к ставке рефинансирования, следовательно, при пересмотре Нацбанком этого показателя, процент будет меняться.
Как пояснили в пресс-службе банка, кредитные средства в рамках этого предложения перечисляются на карту, воспользоваться которой можно в течение 6 месяцев, причём как в государственных, так и в частных медцентрах. За счёт кредитных средств можно оплатить, к примеру:
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протезирование и лечение зубов,
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установку и сопровождение брекетов,
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операцию по коррекции зрения,
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пластические хирургические операции и косметологические процедуры, такие как ботулинотерапия, биоревитализация, SMAS-лифтинг, контурная пластика филлерами,
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операционные вмешательства,
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лабораторные анализы и исследования,
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покупку медицинской техники, например, слуховых аппаратов,
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покупку лекарств в аптеках.
Сам кредит белорусам выдают под неустойку. Это своеобразные “штрафные санкции” для кредитополучателя за просрочку платежей, неуплату процентов или несвоевременный возврат кредита. Максимальная сумма кредита будет напрямую зависеть от возраста человека:
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для граждан младше 60 лет - не более 300 базовых величин (на сегодня это равнозначно 13,5 тыс. рублей),
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для граждан от 60 до 65 лет – не более 100 базовых (то есть до 4500 рублей).