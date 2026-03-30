Беларусбанк обновил кредит на лекарства и лечение

Опубликовано: 30.03.2026 15:55 , Обновлено: 30.03.2026

Крупнейший белорусский банк "Беларусбанк" обновил свой кредит на покупку лекарств, медтехники и оплату медицинских услуг. Его решили сделать более доступным и для этого снизили процентную ставку по кредиту.

Ставку по кредиту в грейс-период (он длится в течение 12 месяцев со дня заключения договора) решили уравнять со ставкой рефинансирования Национального банка. На сегодняшний день она составляет 9,75% годовых . В случае, если Нацбанк решит её поднять, автоматически вырастут и проценты по такому кредиту. Справедливо и обратное: если ставку рефинансирования Нацбанк понизит, платить по кредиту белорусам придётся меньше.

Как и прежде, начиная с 13-го месяца кредита (а максимальный срок кредитования - 5 лет), когда льготный период закончится, процентная ставка будет выше. Теперь она составляет 12,75%, если оформлять кредит в отделениях банка. Чуть сэкономить можно, оформив кредит онлайн. В этом случает ставка в основной период составит 12,5% годовых. В обоих случаях, она также привязана к ставке рефинансирования, следовательно, при пересмотре Нацбанком этого показателя, процент будет меняться.

Как пояснили в пресс-службе банка, кредитные средства в рамках этого предложения перечисляются на карту, воспользоваться которой можно в течение 6 месяцев, причём как в государственных, так и в частных медцентрах. За счёт кредитных средств можно оплатить, к примеру:

протезирование и лечение зубов,

установку и сопровождение брекетов,

операцию по коррекции зрения,

пластические хирургические операции и косметологические процедуры, такие как ботулинотерапия, биоревитализация, SMAS-лифтинг, контурная пластика филлерами,

операционные вмешательства,

лабораторные анализы и исследования,

покупку медицинской техники, например, слуховых аппаратов,

покупку лекарств в аптеках.

Сам кредит белорусам выдают под неустойку. Это своеобразные “штрафные санкции” для кредитополучателя за просрочку платежей, неуплату процентов или несвоевременный возврат кредита. Максимальная сумма кредита будет напрямую зависеть от возраста человека: