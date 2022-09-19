Беларусь заняла 39-е место в мире по экспорту зубов
Беларусь заняла 39-е место из 71 стран мира по экспорту искусственных зубов по данным за 2020 год. Она поставила за границу 3868 кг продукции. Валютная выручка составила 240,9 тыс. долларов.
Об этом сообщили в издании «Белорусы и рынок» со ссылкой на данные проекта Trend Economy.
Из стран-соседок Беларуси выше оказалась Украина — она разместилась на 33-й строчке (572,8 тыс. долларов). Россия стала 37-й (345 тыс. долларов), Польша — 38-й (293,3 тыс.).
А вот Литва оказалась в рейтинге ниже — на 40-й позиции (131,7 тыс.).
Лидерами по экспорту зубов в 2020 году стали Китай (294 млн долларов), Гонконг (97 млн), США (89 млн), Израиль (55 млн) и Германия (53 млн).
Кстати, за 2021 год Беларусь заработала на экспорте искусственных зубов 139 тыс. долларов. Поставки снизились на уровень в 3155 кг. Основными импортерами продукции стали Россия и Узбекистан. Товар также отправляли в Казахстан, Литву, Таджикистан, Грузию, Армению.
Но самую наибольшую валютную выручку от экспорта искусственных зубов зафиксировали в 2018 (3,7 млн долларов) и 2019 годах (6,4 млн).
Ранее Телеграф писал, что потребительские в Беларуси за январь-июль 2022 года выросли на 13,71%. Это шестое место на территории бывшего СССР.