Беларусь сменила место в международном Индексе коррупции

Опубликовано: 31.01.2023 11:44 , Обновлено: 31.01.2023

Международная организация по борьбе с коррупцией Transparency International опубликовала глобальный индекс восприятия коррупции за 2022 год. Беларусь в нем опустилась сразу на 9 мест.

[info_b]Организация ранжирует 180 стран и территорий по всему миру в зависимости от воспринимаемого ими уровня коррупции в государственном секторе по шкале от 0 (сильно коррумпированный) до 100 (очень чистый).

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Беларусь заняла 91-е в рейтинге, набрав 39 баллов. Таким образом наша страна опустилась сразу на 9 позиций по сравнению с прошлым годом.

Что касается соседей, то Литва оказалась на 33-м месте, Латвия — на 39-м, Польша — на 45-м. А вот Украину поставили на 116 место, Россию — на 137-е.

Наименее коррумпированной страной признали Данию. Она набрала 90 баллов. Следом за ней идут Финляндия и Новая Зеландия — у них по 87 баллов. В топ-5 также вошли Норвегия и Сингапур.

А вот самыми коррумпированными назвали Сомали, Сирию, Южный Судан, Венесуэлу, Йемен, Ливию, Северную Корею.

Как отметила Transparency International, среднее мировое значение остается неизменным уже более десяти лет и составляет всего 43 балла из 100. Более двух третей стран имеют рейтинг ниже 50, а 26 стран опустились до самого низкого уровня. Несмотря на согласованные усилия и с трудом достигнутые некоторыми успехи, 155 стран не добились значительного прогресса в борьбе с коррупцией или снизились с 2012 года.