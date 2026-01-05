Беларусь резко нарастила импорт и экспорт товаров в ноябре

Опубликовано: 05.01.2026 12:20 , Обновлено: 05.01.2026

Экономика Беларуси в ноябре продемонстрировала резкий рост экспорта товаров, что помогло впервые за несколько месяцев выйти на скромную, но положительную динамику по продажам за рубеж. Об этом свидетельствуют данные Национального статистического комитета (Белстат).

Согласно отчету, опубликованному Белстатом, за период с января по ноябрь 2025 года экспорт товаров составил $37,18 млрд, что на 0,1% больше показателя аналогичного периода 2024 года.

Если посмотреть на отчёты Белстата за осенние месяцы, то рост стал результатом значительного увеличения экспортных поставок именно в ноябре. Потому что данные Белстата за десять месяцев 2025 года свидетельствовали о проседанием экспорта на 1,7% к уровню января-октября 2024 года, а за девять месяцев снижение составляло 2,9%.

Динамика внешней торговли Беларуси в 2025 году (январь-ноябрь в текущих ценах, % к аналог. периоду 2024 г.):

Внешнеторговый оборот: +2,3% ($80,36 млрд)

Экспорт: +0,1% ($37,18 млрд)

Импорт: +4,2% ($43,18 млрд)

Сальдо торгового баланса: отрицательное, дефицит составил $6,0 млрд.

Впрочем, в то время как экспорт лишь вернулся к уровню прошлого года, импорт подскочил куда серьезнее. За одиннадцать месяцев в Беларусь было ввезено товаров на $43,18 млрд, что на 4,2% больше, чем годом ранее. Именно поэтому отрицательное сальдо торгового баланса Беларуси составило около $6 млрд.