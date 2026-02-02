Беларусь и Россия договорились, что считать товаром союзного государства — «Не менее 50%»

Опубликовано: 02.02.2026 16:26 , Обновлено: 02.02.2026

В понедельник, 2 февраля, в Москву, куда улетел премьер Турчин во главе правительственной делегации, белорусские и российские чиновники договорились, что товарами, произведенными в Союзном государстве (РБ и РФ), будут считаться только те, в стоимости которых не менее 50% составляет белорусская или российская составляющая.

Таким образом, например, купить в Китае партию ноутбуков и наклеить в России или Беларуси на них свои логотипы не поможет сделать товар «союзным». Как это будет отслеживаться на практике, в сообщении пока не уточнили.

Однако авторы постановления «О придании продукции белорусских и российских производителей статуса “Товар Союзного государства”» считают, что такой статус — это не только имидж и реклама.