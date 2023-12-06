Банки предупредили белорусов о перебоях с картами и оплатой в ЕРИП. Когда?
Банковский процессинговый центр (БПЦ) и автоматизированная информационная система единого расчетного и информационного пространства (ЕРИП) предупредили о возможных перерывах в работе в ближайшие дни. Всё из-за очередных плановых технологических работ. Узнали, на какое время их запланировали.
Так, техработы в ЕРИП запланировали на вечер четверга:
- с 18:00 7 декабря до 6:00 8 декабря.
“В указанный период времени планируется остановка отправки оперативных реестров и приема требований к оплате”, - предупредили в ЕРИП.
При этом оплатить услуги по заранее загруженным требованиям, а также услуги, которые оплачиваются без требований к оплате, можно будет в штатном режиме, пообещали там.
Технологические работы на сетевом оборудовании БПЦ запланированы на 11 декабря . Их пообещали традиционно проводить в ночное время, справиться должны за три часа: с 3:00 до 6:00.
В это время владельцы карточек банков, которые пользуются услугами БПЦ, могут столкнуться с проблемами:
- в точках торговли (сервиса),
- пунктах выдачи наличных,
- устройствах самообслуживания,
- банкоматах.
Напомним, услугами Банковского процессингового центра в Беларуси пользуются следующие банки:
- Беларусбанк;
- Белагропромбанк;
- Белинвестбанк;
- Банк «Решение»;
- БНБ-Банк;
- БСБ-Банк;
- Паритет Банк;
- Сбербанк;
- Франсабанк;
- Цептер Банк.